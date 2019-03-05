Hillary Clinton: ABD başkanlığına aday değilim ama bir yere de gitmiyorum

News12 televizyonuna konuşan Eski Dışişleri Bakanı, senatör ve First Lady Hillary Clinton, "Aday olmayacağım ama çalışmaya, ses çıkarmaya ve inandığım şeyi savunmaya devam edeceğim" dedi.
İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU
Hillary Clinton'ın duyurusu, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddialarını araştıran özel savcı Robert Mueller'in soruşturmaya dair raporunu sunmasından önce geldi. Clinton böylece, ABD kamuoyunda bir süredir kendi adaylığına dair devam eden spekülasyonlara son noktayı koymuş oldu.
Son olarak Colorado eyaletinin eski valisi John Hickenlooper, Demokrat Parti'nin başkanlık seçimleri için on dördüncü aday adayı olmuştu.
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