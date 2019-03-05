Hillary Clinton: ABD başkanlığına aday değilim ama bir yere de gitmiyorum

Başkanlık yarışını Donald Trump'a kaybeden Hillary Clinton, 2020 yılında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olmayacağını duyurdu, ancak 'bir yere gitmediğini' de söyledi.

News12 televizyonuna konuşan Eski Dışişleri Bakanı, senatör ve First Lady Hillary Clinton, "Aday olmayacağım ama çalışmaya, ses çıkarmaya ve inandığım şeyi savunmaya devam edeceğim" dedi.

Mevcut yönetimi de üstü kapalı şekilde eleştiren Clinton, "Ülkemizde tehlikede olan şeyler, tam şu anda cereyan eden olaylar, beni derinden rahatsız ediyor" yorumunu yaptı. Ülkenin sadece kutuplaşmadığını, birbirine tamamen zıt kamplara bölündüğünü belirten Clinton, bunu hayatı boyunca deneyimlemediğini kaydetti.

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Hillary Clinton'ın duyurusu, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddialarını araştıran özel savcı Robert Mueller'in soruşturmaya dair raporunu sunmasından önce geldi. Clinton böylece, ABD kamuoyunda bir süredir kendi adaylığına dair devam eden spekülasyonlara son noktayı koymuş oldu.

Son olarak Colorado eyaletinin eski valisi John Hickenlooper, Demokrat Parti'nin başkanlık seçimleri için on dördüncü aday adayı olmuştu.