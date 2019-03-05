Pentagon, ‘Rusya’yı önlemek’ için yeni güç talep etti

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, ‘Avrupa savunma inisiyatifi’ kapsamında Rusya’yı önlemek için ek hava deniz güçlerine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarının en kısa zamanda yerleştirilmesi için bütçenin temelini atmaya başladıklarını söyleyen Scaparrotti, "Deniz silahımızın ölümcüllüğünü artırmak ve denizde Rusya'nın potansiyeline karşı koymak için ek deniz potansiyeli talep ediyoruz. Altyapının iyileştirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Füze taşıyan destroyerlerin, uçak gemilerinin ve denizaltılarının rotasyonlu varlığını artırmak için Pentagon ile birlikte çalıştıklarını kaydeden komutan, "Tüm bunlar, düşmanlarımızı durduracak ve su altı alanda giderek tehditlere karşı koyacak ölümcül savaş gücünü oluşturuyor" dedi.

2019 bütçesinin Avrupa'daki hava savunma ve füze savunma mimarilerinin genişletilmesini öngördüğünü hatırlatan Scaparrotti, keşif alanında da ek imkanlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.