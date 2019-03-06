ABD'li tüketicilere göre Apple Demokrat, Walmart Cumhuriyetçi

ABD'de yapılan bir araştırmada, markaların insan olması halinde hangi siyasi partiyi destekleyecekleri belirlendi. Buna göre Apple'ın Demokrat Parti'yi, Walmart ise Cumhuriyetçileri destekleyeceği öne sürüldü.

© Fotoğraf : The Kansas City Star 'Hitler haklı' dedi, Cumhuriyetçi Parti'nin Missouri adayı seçildi

ABD'li tüketiciler Apple'ı Demokrat Parti, Walmart'ı Cumhuriyetçi Parti ile eşdeğer görüyor. ABD'li danışmanlık firması Global Strategy Group'un yayımladığı rapora göre, tüketicilerin yüzde 79'u markaların siyasî ve sosyal konularda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 87'lik bölümü ise değişime katkı sunmasını istiyor.

'MARKALAR BİR TUTUM SAHİBİ OLMALI'

Dunyahalleri.com'dan Kerem Fındık'ın aktardığına göre, parti bazında ele alındığında Demokrat Parti'yi destekleyenlerin yüzde 80'i markaların bir tutum sahibi olması gerektiğini belirtiyor.

Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyenlerde ise bu durum yüzde 48 olarak karşımıza çıkıyor.

Bununla birlikte Demokratların yüzde 37'si bir şey satın alırken, markaların kendilerine kurumsal değerlerini aktarmasını isterken, Cumhuriyetçilerin yüzde 28'i bunu önemli buluyor.

Our 6th Annual Business & Politics Study, Doing Business in an Activist World, finds that in today’s activist environment, companies that take a stand reap the benefits. — GlobalStrategyGroup (@GSG) 5 Mart 2019

​

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE Apple, Suudi Arabistan'ın kadınların seyahatini engelleyen uygulamasını inceleyecek

Öte yandan, Demokratların yüzde 38'i ve Cumhuriyetçilerin yüzde 35'i bir markanın değerleri kendileriyle uyuşmadığı takdirde bunları boykot etmeye meyilli olduklarını vurguluyor.

HANGİSİ DEMOKRAT, HANGİSİ CUMHURİYETÇİ?

'Aktivist Bir Dünyada İş Yapmak' başlıklı araştırmada, tüketicilere markaların bir insan olması halinde Demokrat Parti mi yoksa Cumhuriyetçi Parti'yi mi temsil edecekleri de soruldu. Buna göre, tüketiciler ilk sırada Nike'ı Demokrat bir marka olarak değerlendiriyor. İkinci sırada Facebook, üçüncü sırada ise NBA yer alıyor. Bunların ardından Starbucks, Google ve Apple geliyor. Cumhuriyetçi olarak düşünülen markaların ilk sırasında Dick's var. CVS ikinci ve GM üçüncü sırada bulunuyor. Cumhuriyetçi şeklinde değerlendirilen diğer markalar arasında Delta, Walmart, Citibank ve Wells Fargo olarak belirlendi.