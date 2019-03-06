ABD'li tüketicilere göre Apple Demokrat, Walmart Cumhuriyetçi

'MARKALAR BİR TUTUM SAHİBİ OLMALI'
Dunyahalleri.com'dan Kerem Fındık'ın aktardığına göre, parti bazında ele alındığında Demokrat Parti'yi destekleyenlerin yüzde 80'i markaların bir tutum sahibi olması gerektiğini belirtiyor.
Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyenlerde ise bu durum yüzde 48 olarak karşımıza çıkıyor.
Bununla birlikte Demokratların yüzde 37'si bir şey satın alırken, markaların kendilerine kurumsal değerlerini aktarmasını isterken, Cumhuriyetçilerin yüzde 28'i bunu önemli buluyor.
Our 6th Annual Business & Politics Study, Doing Business in an Activist World, finds that in today’s activist environment, companies that take a stand reap the benefits.— GlobalStrategyGroup (@GSG) 5 Mart 2019
HANGİSİ DEMOKRAT, HANGİSİ CUMHURİYETÇİ?
'Aktivist Bir Dünyada İş Yapmak' başlıklı araştırmada, tüketicilere markaların bir insan olması halinde Demokrat Parti mi yoksa Cumhuriyetçi Parti'yi mi temsil edecekleri de soruldu. Buna göre, tüketiciler ilk sırada Nike'ı Demokrat bir marka olarak değerlendiriyor. İkinci sırada Facebook, üçüncü sırada ise NBA yer alıyor. Bunların ardından Starbucks, Google ve Apple geliyor. Cumhuriyetçi olarak düşünülen markaların ilk sırasında Dick's var. CVS ikinci ve GM üçüncü sırada bulunuyor. Cumhuriyetçi şeklinde değerlendirilen diğer markalar arasında Delta, Walmart, Citibank ve Wells Fargo olarak belirlendi.
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