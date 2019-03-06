Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Kahretsin

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 yılında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Hillary Clinton'a "Kahretsin, fena halde özlenecek" diye seslendi. Trump, Clinton'a ‘hilekâr' diye seslendi.

© REUTERS / Shannon Stapleton Hillary Clinton: ABD başkanlığına aday değilim ama bir yere de gitmiyorum

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2019

Twitter hesabından yorum yapan Trump, "(Sahtekar) ‘Hillary Clinton 2020'de aday olmayacağını doğruladı, Beyaz Saray'da üçüncü dönemi reddetti' Ah kahretsin! Bu onunla bir daha yarışamayacağım anlamına mı geliyor? Fena halde özlenecek" ifadelerini kullandı.

​Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde rakibi olan Eski Dışişleri Bakanı, senatör ve First Lady Hillary Clinton, bir kez daha aday olmayacağını duyurmuştu.

Ancak 'bir yere gitmediğini' söyleyen Clinton, "Aday olmayacağım ama çalışmaya, ses çıkarmaya ve inandığım şeyi savunmaya devam edeceğim" demişti.