Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Kahretsin

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2019
Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde rakibi olan Eski Dışişleri Bakanı, senatör ve First Lady Hillary Clinton, bir kez daha aday olmayacağını duyurmuştu.
Ancak 'bir yere gitmediğini' söyleyen Clinton, "Aday olmayacağım ama çalışmaya, ses çıkarmaya ve inandığım şeyi savunmaya devam edeceğim" demişti.
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