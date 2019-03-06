'ABD, Türkiye'nin F-35'lerin imkan ve kabiliyetlerini Rus askerlere ifşa etmesinden çekiniyor'

Türkiye'nin envanterinde 2 F-35 uçağı bulunduğunu ve yakın zamanda Rus S-400 füze savunma sistemlerinin Türk ordusuna teslim edileceğini belirten Business Insider, ABD'de bu nedenle bir çekince olduğunu vurguladı.

Business Insider'ın aktardığına göre NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, "En iyi tavsiyem, muhtemelen daha gelişmiş teknolojileri sahip Rus hava savunma sistemlerini kullanan bir müttefik ülkeyle F-35'leri birlikte uçurmamak ya da o ülkeyle çalışmamak olur" dedi.

Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtmişti.