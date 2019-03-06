‘ABD, Rusya’yı durdurmak için Soğuk Savaş programını canlandırıyor’

ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Direktörlüğü’nün (DARPA), Avrupa’da Rusya’yı durdurmak için ‘Soğuk Savaş’ döneminde uygulanan programı canlandırma niyetinde olduğu belirtildi.

© REUTERS / Yuri Gripas ‘Trump, Soğuk Savaş döneminin işaret fişeğini ateşledi’

Aviation Week'in haberine göre, programın temelinde Assault Breaker projesi yatıyordu. Proje, ‘Soğuk Savaş' döneminde, Kızıl Ordu'nun Avrupa'ya saldırması durumunda Sovyet tanklarını durduracak akıllı ve yüksek hassasiyetli silahların geliştirilmesini öngörüyordu.

Şimdi Assault Breaker'in canlandırılması, Rusya ve Çin'in askeri alandaki başarılarıyla ilişkilendiriliyor. Haberde, söz konusunun hedefin yüzde 50 olasılıkla yok edilmesi olduğu ifade edildi.

'MÜHİMMATIN, TANKI 'YAKALAMA' YETENEĞİNE SAHİP KIZILÖTESİ VERİCİLERE SAHİP OLMASI GEREKİYOR'

20. yüzyılın ikinci yarısında, Sovyetler'i durdurmak için, tek başına düşman teçhizatını tespit edip yok edecek uçak sistemleri ile bombaların kullanılması teklif edildiği belirtilen haberde, o dönemde seçimin E-8C JSTARS uçaklarından yana yapıldığı hatırlatıldı. Programın yenilenmiş sürümünde de adı geçen bu uçağın düşman hedefleri tespit ettikten sonra B-52H bombardıman uçaklarının, düşmanın zırhlı teçhizatını füzelerle vurması öngörülüyor.

Programa göre ayrıca mühimmatın, tankı "yakalama" yeteneğine sahip kızılötesi vericilere sahip olması gerekiyor. Toplamda, her bir bombardıman uçakta 20 füze olacak.

Haberde, bu füze sisteminin geliştirilmesinin yaklaşık 10 yıl alacağı ifade edildi.