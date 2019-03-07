Siyonizm karşıtı Yahudi cemaatinden ABD'li Kongre üyesi Omar'a destek

‘Neturei Karta' (Şehrin Muhafızları) adlı Yahudi cemaati, ABD Kongresi'nin başörtülü ilk Müslüman üyesi Somali asıllı Demokrat Omar'ı ‘tüm kalpleri ile desteklediklerini' söyledi.

Cemaatin lideri Haham Dovid Feldmen Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, dinine bağlı bir Yahudi olduğunu fakat Siyonizm ve Yahudiliği ayrı gördüğünü vurguladı.

'DOĞRULARI SÖYLÜYOR'

Feldmen, "Filistin'in işgalini dile getirdiği için birini antisemitist olmakla suçlamak kabul edilemez bir şey. Ayrıca bunun Yahudiler adına yapılması biz Yahudilere zarar veriyor. Omar'a yapılan trajedi ve hukuksuzluktur. Omar'ı, uzun zaman önce konuşulması ve söylenmesi gerekilen şeyleri söylediği için başkalarına ibret olsun diye cezalandırmaya çalışıyorlar. Omar doğruları söylüyor ve bu yüzden buradayız" dedi.

Omar'ın ofisine giren Yahudi grubun temsilcileri, bir süre bekledikten sonra Kongre binasından ayrıldı.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

© REUTERS / Ludovic Marin Macron'dan Siyonizm ve İsrail'i eleştirmeyi yasaklama adımı

Tartışmalar, Ilhan Omar'ın, sosyal medya hesabından İsrail yanlısı Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC), İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini iddia etmesiyle başlamıştı. Omar'a tepki çığ gibi büyürken ABD Başkanı Donald Trump da kendisine istifa çağrısı yapmıştı.

Ilhan Omar ise ikinci bir açıklama yaparak kendisini şöyle savunmuştu: "Ben bana oy veren Amerikan halkını temsil ediyorum, İsrail'i değil. Yabancı bir ülkeye sadakat göstermemem beni antisemitist yapmaz."