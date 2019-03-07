Trump yine karıştırdı: Apple CEO'suna 'Tim Apple' diye seslendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, teknoloji devi Apple CEO'su Tim Cook'a yanlışlıkla ‘Tim Apple' diye seslenmesi sosyal medyada alay konusu oldu. Trump'ın daha önce yaptığı benzer hataları hatırlatan kullanıcılar "Kulübe hoş geldin Tim" yorumu yaptı.

Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantısında konuşan Trump, Tim Cook'un yatırımlarını övmek isterken, "Bundan minnettarız Tim Apple" ifadelerini kullandı. Böylece Tim Cook da, Trump'ın karıştırdığı isimler listesine eklendi.

Trump'ı tiye alan Twitter kullanıcıları, "Kulübe hoş geldin Tim Apple!", "Trump'ın karne notlarının kayıp olmasına şaşmalı" ve "Şaşırmayalım, bu adam adının markası olduğunu söyleyen biri" gibi yorumlar yaptı.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 6 Mart 2019

​Bazı kullanıcılar Trump'ın zekâsıyla açıktan dalga geçerken, Başkan'ın herkesin ürün veya firmasına kendi adını verdiğin sandığını söyledi.

Legally changing my name to Tim Apple to become the CEO of Apple. pic.twitter.com/3uCiTc5ZhB — Taylor (@TaylorIBR646) 6 Mart 2019

DAHA ÖNCE DE YAPTI

Başkan Trump'ın isimler hakkında yaptığı ilk hata bu değil.

Trump, geçtiğimiz yıl bir konuşması sırasında yüksek teknoloji havacılık konusunda dünya lideri olan Lockheed Martin şirketinin CEO'su Marillyn Hewson'ın adını ‘Marillyn Lockheed' olarak söylemişti. Trump, internet satış sitesi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u da ‘Jeff Bozo' diye anmıştı.