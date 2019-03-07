Kayıt
16:51 07 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump, İHA'lar eliyle ölen sivillerin sayısını açıklama zorunluluğunu kaldırdı: Lüzumsuz ve dikkat dağıtıcı

    Twitter
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 01

    ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA), her yıl savaş bölgeleri dışında insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıları ve bunlar sonucunda ölen sivillerin sayısını açıklama zorunluluğu getiren kararnameyi iptal etti.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    Trump tarafından kaldırılan bu uygulama, hükümetin daha şeffaf olması yönündeki baskılar üzerine 2016'da eski ABD Başkanı Barack Obama'nın çıkardığı başkanlık emri ile başlatılmıştı.

    Trump yönetimi ise uygulamanın 'lüzumsuz' ve 'dikkat dağıtıcı' olduğuna inanıyor.

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ismini vermeyen bir yetkili, bu uygulamanın kaldırılması ile 'lüzumsuz haber verme zorunluluğunun ortadan kalkacağını, bu zorunluluğun hükümetin şeffaflığını artırmadığını, tersine istihbarat görevlilerini asıl sorumluluklarından alıkoyduğunu' söyledi.

    Kanuna göre, CIA Başkanının her yıl savaş bölgeleri dışında 'terörle mücadele amaçlı' kaç İHA saldırısı yapıldığı ve bunların sonucunda kaç sivilin öldüğüne dair bir rapor vermesi gerekiyordu.

    11 Eylül saldırılarından bu yana askeri ve 'terörle ilgisi olduğu düşünülen' hedeflere karşı İHA'lar daha sık kullanılmaya başlanmıştı.

    ABD İHA
    © Fotoğraf : CC0
    Rusya'nın Karadeniz kıyılarında ABD yapımı İHA görüldü
    Bu saldırıların en çok düzenlendiği ülkeler arasında ise Afganistan, Pakistan ve Somali bulunuyor.

    2 YILDA 2 BİNDEN FAZLA İHA SALDIRISI

    Trump yönetiminin ilk 2 yılında 2243 İHA saldırısı düzenlendi.

    Obama'nın 8 yıllık başkanlık döneminde ise bu sayı 1878 olmuştu.

    KARAR NASIL KARŞILANDI?

    ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri ile insan hakları örgütleri, CIA'nin hesap verme yükümlülüğü olmadan İHA saldırıları düzenlemesinin önünün açıldığı gerekçesiyle Trump'ın kararını eleştiriyor.

    Human Rights First (Önce İnsan Hakları) adlı gruptan Rita Siemion, Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminin bu eylemi, öldürücü güç kullanımı ve bunun neden olduğu sivil ölümleri bakımından şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu konusunda atılmış geri ve gereksiz bir adımdır" dedi.

    Demokrat Kongre üyelerinden Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ise Obama'nın getirdiği yükümlülüğün 'şeffaflık açısından önemli bir tedbir' olduğunu ve bunun iptalinin 'hiçbir meşru gerekçesinin bulunmadığını' söyledi.

    Etiketler:
    kanun, Sivil ölümleri, saldırı, İnsansız Hava Aracı (İHA), Human Rights First, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, AFP, Temsilciler Meclisi, CIA, Rita Siemion, Adam Schiff, Donald Trump, Barack Obama, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır’da, Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı olma özelliği taşıyan Jiyan Semt Pazarı - kadın - pazar
    Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı: Tüm zorluklara rağmen çalışıyorlar
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet