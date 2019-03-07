Cinsel saldırıyla suçlanan R. Kelly CBS'e konuştu: ABD röportajın fotoğrafını tartışıyor

Yaklaşık bir saat süren röportajın sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafı, cinsiyet ve ırk tartışmalarını alevlendirdi.

Fotoğrafta, sandalyede oturan King ifadesiz bir şekilde yere bakarken, karşısında duran R. Kelly ise eli havada hararetli bir şekilde konuşuyor. Fotoğrafın, R. Kelly'nin doğrudan kameraya konuşup, masum olduğunu iddia ederken çekildiği belirtiliyor.

Ancak R. Kelly'nin davranışını tehditkâr bulduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları kadın haklarından dem vurdu. Aksini düşünenler ise karenin siyah kadınları temsil ettiğini ve eleştirilerin ırk temelli önyargılardan olduğunu savundu.

SAVUNANLAR: CESUR VE GURURLU, SİYAH KADINLARI ANLATIYOR

Bir kullanıcı "Şimdiye dek gördüğüm en güçlü fotoğraflardan biri" derken, pek çok kişi Gayle King'in tepkisini övdü.

Pretty sure this photo from Gayle King’s interview with R. Kelly perfectly sums up the experiences of Black women in this country. pic.twitter.com/Dbql09gEYS — Derek Litvak (@TheTattooedGrad) 6 Mart 2019

​Ünlü sunucu Oprah Winfrey de ‘sakin ve sabit odağını koruduğu' için gazeteciyi övenler arasındaydı. TV yapımcısı ve yazar Shonda Rhimes da King'in ‘usta işi bir soğukkanlılık ve kararlılık' sergilediğini söyledi.

Gayle King'in dolayısıyla fotoğrafın 'cesur ve gururlu yanıyla ABD'de siyah kadın olma deneyimini temsil ettiğini' savunanlar da vardı, hatta bir kullanıcı bu karenin yağlıboya resim versiyonunu talep etti.

R Kelly isn’t even talking to Gayle so much as he’s talking to the camera. He wants this interview to be another performance. He wasn’t ready for Gayle’s stellar and unflappable style. pic.twitter.com/jxYisuGT1N — deray (@deray) 6 Mart 2019

​ELEŞTİRENLER: KADINLARA YÖNELİK TAVRINI KANITLIYOR

Ancak fotoğrafı sorunlu bulanlar da oldu.

The R Kelly interview is abuser 101: when threatened or even mildly challenged, respond by screaming, blaming, and escalating physically until you regain control. If this is how he treats a powerful woman on national television, imagine how he treats vulnerable girls in private pic.twitter.com/sckwU0SGvc — Laura Hudson (@laura_hudson) 6 Mart 2019

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© AP Photo / Jacqueline Larma Cinsel tacizden suçlu bulunan Cosby: Pişman değilim, karar politik

Bir Twitter kullanıcısı, "Siyah kadınlar daima gözü kara bir şekilde cesur olmamalı. Bu kadınlardan çok fazlasına ihtiyaç duyan bir toplumun tam bir onarımdan geçmesi gerekiyor" dedi. King'in CBS televizyonundaki sunucu arkadaşı Norah O'Donnel da, röportaj sırasında arkadaşının güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

Bazı kullanıcılar, R. Kelly'nin ‘tacizkâr bir öfke' gösterdiğini söyledi ve bu karenin şarkıcının kadınlara yönelik tavrına bir kanıt olduğunu savundu.

Bu eleştirileri haklı bulmayan bir kesim de R. Kelly'nin davranışının tehditkâr olduğu algısının, ırk temelli olduğunu savundu.

Men who actually respect women don’t talk over them and yell at them the way R Kelly did. If you dnt respect what another woman has to say, especially when it’s based on the trauma of women, you will not let them finish a sentence or speak. First transparently dangerous trait. — ∞ آمنة ∞ Moon (@Amoontak) 6 Mart 2019

​GÖZALTINDA TUTULACAK

Grammy ödüllü rapçi R. Kelly, Şubat ayında Chicago'da çıkarıldığı bir bölge mahkemesince 3'ü genç kız olmak üzere dört kişiye karşı ağırlaştırılmış cinsel istismar ile suçlanmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan R. Kelly, Chicago'da polise teslim olmuştu.

Şarkıcının 161 bin 663 dolar nafaka borcu olduğu ve borç ödenene kadar gözaltında tutulacağı belirtildi. Şarkıcının bir sonraki duruşması 13 Mart'ta yapılacak.