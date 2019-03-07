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16:51 07 Mart 2019
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    ABD'li ünlü şarkıcı R. Kelly cinsel saldırıyla suçlanıyor

    Cinsel saldırıyla suçlanan R. Kelly CBS'e konuştu: ABD röportajın fotoğrafını tartışıyor

    © REUTERS / Kamil Krzaczynski
    ABD
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    Reşit olmayanlara cinsel saldırıyla suçlanan ünlü şarkıcı R. Kelly'nin CBS kanalının sunucusu Gayle King'e röportaj verdiği sırada çekilen fotoğraf üzerinden cinsiyet ve ırkçılık tartışması koptu.

    Yaklaşık bir saat süren röportajın sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafı, cinsiyet ve ırk tartışmalarını alevlendirdi.

    R. Kelly
    © AP Photo /
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    Fotoğrafta, sandalyede oturan King ifadesiz bir şekilde yere bakarken, karşısında duran R. Kelly ise eli havada hararetli bir şekilde konuşuyor. Fotoğrafın, R. Kelly'nin doğrudan kameraya konuşup, masum olduğunu iddia ederken çekildiği belirtiliyor.

    Ancak R. Kelly'nin davranışını tehditkâr bulduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları kadın haklarından dem vurdu. Aksini düşünenler ise karenin siyah kadınları temsil ettiğini ve eleştirilerin ırk temelli önyargılardan olduğunu savundu.

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    Bir kullanıcı "Şimdiye dek gördüğüm en güçlü fotoğraflardan biri" derken, pek çok kişi Gayle King'in tepkisini övdü.

    ​Ünlü sunucu Oprah Winfrey de ‘sakin ve sabit odağını koruduğu' için gazeteciyi övenler arasındaydı. TV yapımcısı ve yazar Shonda Rhimes da King'in ‘usta işi bir soğukkanlılık ve kararlılık' sergilediğini söyledi.

    Gayle King'in dolayısıyla fotoğrafın 'cesur ve gururlu yanıyla ABD'de siyah kadın olma deneyimini temsil ettiğini' savunanlar da vardı, hatta bir kullanıcı bu karenin yağlıboya resim versiyonunu talep etti.

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    Ancak fotoğrafı sorunlu bulanlar da oldu. 

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    © AP Photo / Jacqueline Larma
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    Bir Twitter kullanıcısı, "Siyah kadınlar daima gözü kara bir şekilde cesur olmamalı. Bu kadınlardan çok fazlasına ihtiyaç duyan bir toplumun tam bir onarımdan geçmesi gerekiyor" dedi. King'in CBS televizyonundaki sunucu arkadaşı Norah O'Donnel da, röportaj sırasında arkadaşının güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

    Bazı kullanıcılar, R. Kelly'nin ‘tacizkâr bir öfke' gösterdiğini söyledi ve bu karenin şarkıcının kadınlara yönelik tavrına bir kanıt olduğunu savundu.

    Bu eleştirileri haklı bulmayan bir kesim de R. Kelly'nin davranışının tehditkâr olduğu algısının, ırk temelli olduğunu savundu.

    GÖZALTINDA TUTULACAK

    Grammy ödüllü rapçi R. Kelly, Şubat ayında Chicago'da çıkarıldığı bir bölge mahkemesince 3'ü genç kız olmak üzere dört kişiye karşı ağırlaştırılmış cinsel istismar ile suçlanmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan R. Kelly, Chicago'da polise teslim olmuştu. 

    Şarkıcının 161 bin 663 dolar nafaka borcu olduğu ve borç ödenene kadar gözaltında tutulacağı belirtildi. Şarkıcının bir sonraki duruşması 13 Mart'ta yapılacak.

    Etiketler:
    Röportaj, Kadın hakları, Fotoğraf, Siyah, Cinsel taciz, Irkçılık, Twitter, CBS, Gayle King, R. Kelly, ABD
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