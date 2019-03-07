Votel: Suriye’den belirli bir tarihte çekilmemiz yönünde bir baskı yok

© AFP 2018 / George OURFALIAN Suriye medyası, ABD öncülüğündeki koalisyonu beyaz fosfor kullanmakla suçladı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD'ye ait silahlı kuvvetlerin Suriye'den çekilme süreci hakkında açıklamada bulundu.

Suriye'den belirli bir tarihte çekilme konusunda üzerlerinde bir baskı olmadığını ifade eden Votel, "IŞİD'i yendikten sonra çekilme tabi ki bizim hedefimiz ve bu yüzden bu bizim başlıca odaklandığımız şey. Kuvvetlerimizin korunduğundan emin olmalıyız. Kuvvetlerimiz için risk oluşturabilecek bir yolla çekilmeyiz" ifadelerini kullandı.