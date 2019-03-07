Votel: Suriye’den belirli bir tarihte çekilmemiz yönünde bir baskı yok

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD'ye ait silahlı kuvvetlerin Suriye'den çekilme süreci hakkında açıklamada bulundu.
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Suriye'den belirli bir tarihte çekilme konusunda üzerlerinde bir baskı olmadığını ifade eden Votel, "IŞİD'i yendikten sonra çekilme tabi ki bizim hedefimiz ve bu yüzden bu bizim başlıca odaklandığımız şey. Kuvvetlerimizin korunduğundan emin olmalıyız. Kuvvetlerimiz için risk oluşturabilecek bir yolla çekilmeyiz" ifadelerini kullandı.
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