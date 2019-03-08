Türk kökenli televizyoncudan Trump’a bir milyon dolarlık meydan okuma

ABD'de internetten yayınlanan 'Genç Türkler' adlı televizyon programının sunucusu Cenk Uygur, ABD Başkanı Donald Trump'a üniversite yıllarında notlarını açıklama çağrısında bulunarak, "Eğer senin notların benden daha iyiyse ben sana 1 milyon dolar vereceğim, ama benim notlarım daha iyiyse sen bana 1 milyon dolar vereceksin" dedi.

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan politika yorumcusu ve televizyon programcısı Türk kökenli Uygur, Genç Türkler programının son döneminde Başkan Trump'ın eğitim hayatındaki notlarını açıklamamasını gündeme getirdi.

Trump'tan, okulda ve üniversiteye giriş sınavında aldığı notları açıklamasını isteyen Uygur, "İkimiz de Pensilvanya Üniversitesi'nde eğitim aldık. Bu nedenle notlarımızın karşılaştırılması adil olur. Eğer senin notların benden daha iyiyse ben sana 1 milyon dolar vereceğim, ama benim notlarım daha iyiyse sen bana 1 milyon dolar vereceksin" ifadesini kullandı.

‘BELKİ DE BABAN VE MİLYONER DOSTLARININ YARDIMIYLA MEZUN OLDUN'

Trump'ın Fordham Üniversitesi'nde iki yıl eğitim aldıktan sonra Pensilvanya Üniversitesi'ne geçiş yaptığını anımsatan Uygur, "Trump'ın lise notları içler acısı, bu notlarla asla Fordham'a girememeliydin. Eğer notlarını kamuoyuyla paylaşırsan Pensilvanya'ya da geçemeyeceğin görülür. Belki de babanın ve milyoner dostlarının yardımıyla zar zor mezun oldun" dedi.

Uygur Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ın 2011'de dönemin ABD Başkanı Barack Obama'dan notlarını açıklamasını istediğini anımsatarak, "Trump'ın Obama'ya yaptığı bu çağrının oldukça ırkçı olduğunu düşündüm çünkü kayıtlar Obama'nın muhteşem bir öğrenci olduğunu gösteriyordu. Trump'ın Obama'nın notlarını istemesinin tek nedeni Obama'nın ırkıydı" yorumunda bulundu.

The Young Turks host @cenkuygur has a challenge for Trump: Release the academic records and SAT scores you've tried to keep hidden.



"If you have better grades than me, I’ll give you a million dollars."https://t.co/9sYp2qSKyJ — Amy B Wang (@amybwang) March 7, 2019

​ABD Başkanı Donald Trump, eğitim hayatında aldığı notları kamuoyuyla paylaşmaması nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağındaydı.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen geçen hafta Kongre'de verdiği ifadede, Trump'ın kendisini okul notlarının açıklanmaması için ilgili kurumlara mektup göndermekle görevlendirdiğini savunmuştu.