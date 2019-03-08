ABD Meclis Başkanı Pelosi: Omar'ın Yahudileri hedef aldığını düşünmüyorum

Kongre'de gazetecilere açıklama yapan Nancy Pelosi, Omar'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını anti-semitik bir yaklaşımla yaptığına inanmadığını belirtti.

© AA / Yasin Öztürk Siyonizm karşıtı Yahudi cemaatinden ABD'li Kongre üyesi Omar'a destek

"Ama önemli olan bu sözlerin nasıl anlaşıldığıdır" diyen Pelosi, şu ifadeleri kullandı: "Ben Omar'ın kullandığı ifadelerin ağırlığını anlamadığını düşünüyorum. Aktivist bir vekil olarak Kongre'deki heyecanını anlıyorum. Ben de zamanında pankartlar taşıdım. Ama Kongre kapısından geçtikten sonra, kullandığınız sözler dışarıda birine bağırmaktan çok daha etkilidir. Eminim ki İlhan Omar'ın ifadeleri anti-semitizm üzerine kurulu değildi ama o ifadelerin ne anlama geleceğini bilmediği de ortada."

'ŞÜPHELERİ YOK ETMELİYİZ'

İlhan Omar'ın özür dileyip dilememesi gerektiğine ilişkin bir soruya da cevap veren Nancy Pelosi, "Bence açıklama yapıp yapmamak ona kalmış bir şey" dedi.

Öte yandan konuyla ilgili ‘şüphelerin yok edilmesi gerektiğini' vurgulayan Pelosi, "Bu yüzden, şu an anti-semitizm, İslamofobi, beyazların üstünlüğü ve tüm bu tarz ideolojileri kınayan ve bunların bu ülkede yerinin olmadığını gösteren bir karar tasarısını oylamaya sunduk." ifadelerini kullandı.

TASARI KABUL EDİLDİ

Pelosi'nin açıklamalarından saatler sonra Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya sunulan ve anti-semitizm ile İslamofobi ve diğer nefret söylemi içeren ideolojilerin kınandığı karar tasarısı kabul edildi. Tasarı, 3 hayır oyuna karşı 407 evet oyu ile kabul edildi. Tasarıya Demokrat vekillerin tamamı evet oyu verirken sadece 23 Cumhuriyetçi vekilin hayır oyu verdiği bildirildi.

ÖZÜR ÇAĞRISI YAPMIŞTI

© AP Photo / Emrah Gurel Avrupalı Yahudilerin yaklaşık yüzde 90'ı 'Yahudi karşıtlığının tırmandığını hissediyoruz' diyor

Tartışmalar, ABD Kongresi'ne giren ilk başörtülü Müslüman kadın olan Somali asıllı İlhan Omar'ın, sosyal medya hesabından İsrail yanlısı Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC), İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini iddia etmesiyle başlamıştı. Omar'a tepki çığ gibi büyürken ABD Başkanı Donald Trump da kendisine istifa çağrısında bulundu.

Nancy Pelosi de Omar'a özür dilemesi çağrısı yapanlar arasındaydı.