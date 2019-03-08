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13:20 08 Mart 2019
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    F-35

    Washington Post: ABD, F-35 parçalarının üretildiği Türkiye'ye alternatif aramaya başladı

    © AFP 2018 / Jack Guez
    ABD
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    ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının gerçekleşmesi halinde yaptırıma uğrayacağına dair tehdit yağdırırken Washington Post gazetesinde yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava sistemleri alma girişimi nedeniyle ABD yönetimi ile yaşadığı F-35 gerilimi her gün tırmanıyor. Buna göre Trump yönetimi, F-35 savaş jetlerinin Türkiye'de üretilen parçaları için alternatif kaynaklar aramaya başladı. Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius, F-35'lerin ana üretici firması Lockheed Martin'in, Türkiye'de üretilen F-35 parçalarının alınabileceği başka yerler aradığını öne sürdü. Trump yönetiminin bir yetkilisi de bu konuda, "Bizim de kendi adımıza gerekli adımları atma sorumluluğumuz var" dedi.

    'F-35 VE S-400 KRİZİ, EN CİDDİ GERİLİM OLACAK'

    Ignatius, "Erdoğan Batı'dan uzaklaşarak Türkiye'nin ilerlemesini sabote ediyor" başlıklı makalesinde, Türkiye ile ABD'nin ilişkilerinde bir süredir sorunlar yaşandığını ve iki ülkenin S-400/F-35 krizinde bugüne dek görülen en ciddi gerilime doğru yol aldığını yazdı. ABD'nin Türkiye'nin Amerikan Patriot füze savunma sistemleri yerine Rus S-400 füze savunma sistemleri almasına karşı çıktığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ise S-400 alımından geri adım atmadığı hatırlatılan yazıda şu iddia yer aldı:

    'BİRBİRLERİNİ YOK ETMEK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ İKİ SİLAH'

    "Erdoğan'ın kafa tutan kararı, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarının üretimindeki ortaklık rolünü tehlikeye attığına dair Amerikan uyarılarına rağmen geliyor. S-400 bizzat, F-35'leri düşürmek için tasarlandı. Amerikalı yetkililer, rakip silah sistemlerinin aynı ülkede bulunmasının, F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atacağına inanıyorlar. Şimdi, ana üretici Locheed Martin'le birlikte uçak gövdesi parçaları ve Türkiye'de yapılması planlanan diğer yüzlerce F-35 parçası için alternatif kaynaklar bulmaya uğraşıyorlar. Üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisi, ‘Türkiye hükümetinin söylediklerine inanmamız gerekir. Bizim de kendi adımıza gerekli adımları atma sorumluluğumuz var' dedi."

    Ignatius yazısının devamında, Türkiye'nin dış politikasını Amerikan perspektifinden eleştirip, "ABD ve NATO ittifakı, Erdoğan'ın haylazlıklarını atlatacak kadar güçlüdür. Trajedi şu ki, Türk lideri, kendi ülkesinin ilerlemesini —ki bu bir zamanlar dünyanın en büyük başarı hikayesiydi- sabote ediyor. Erdoğan gelişen bir özgür basını ezdi, bir zamanlar güçlü olan orduyu zayıf düşürdü, binlerce muhalifi hapse attı ve bir zamanlar yükselen piyasalar arasında bir cevher olan ekonominin altını oydu."

    TÜRKİYE'NİN F-35 ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ

    Türkiye, Amerikan savaş jeti F-35'lerin üretiminde önemli bir rol oynuyordu. Aralarında TAI, ASELSAN, Havelsan gibi firmalarının yer aldığı yedi şirket, uçağın gövdesinden motoruna kadar 19 noktasında yer alan çok sayıda parçayı üretiyor.

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