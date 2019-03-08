'ABD, Suriye üzerinde gizlice saldırı drone'ları kullanıyor'

ABD'nin Suriye'de gizli amaçlar için keşif ve saldırı operasyonlarında kullaılmak üzere drone uçuşları gerçekleştirdiği iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları'nın Suriye ve Irak üzerinde uçan altıdan fazla ABD drone'unu ele geçirdiğine yönelik açıklamasından sonra, Suriye'deki ABD drone'larına ilişkin bir iddia daha gündeme geldi.

The Drive adlı web sitesinde yer alan iddiaya göre, Suriye'de Q-11 ya da Predator C model drone'lar 'Belirli devlet kurumları' tarafından kullanılıyor.

Drone üreticileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada da, "Hükümetin belirli kurumları için bazı gizli görevlerde kullanılmak üzere Ortadoğu'da ve özellikle Suriye'de drone uçuruyor" ifadeleri kullanıldı.

Drone'ların ABD Hava Kuvvetleri veya CIA gibi diğer hükümet kurumları tarafından Ortadoğu'da çok sayıda gizli operasyon yürüttüğü iddia ediliyor. Kullanılan hava araçlarının ise Suriye ve diğer ülkerlerde bulunan üslerden hareket ettiği belirtiliyor.

'KEŞİF VEYA SALDIRI AMAÇLI'

Bahsi geçen operasyonların da, ABD'nin bölgedeki askeri hedeflerine bağlı olarak keşif veya saldırı amaçlı kullanıldıkları öne sürülüyor.

Geçen ay da, İran Devrim Muhafızları Kolordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh tarafından, Suriye ve Irak üzerinde uçan ABD'ye ait birkaç drone'nun kontrolünün Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.