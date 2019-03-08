Apple CEO'su Tim Cook, Trump'ın gafı sonrası adını değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisine yanlışlıkla 'Tim Apple' olarak hitap etmesinin ardından Apple CEO'su Tim Cook Twitter ismini değiştirdi.

Trump, Amerika İşgücü Politikaları Danışma Kurulu ile yaptığı görüşmede Apple CEO'su Tim Cook ile bazı şirketlerin temsilcileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Ancak konuşması sırasında Cook'a hitap ederken "Bundan minnettarız Tim Apple" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından binlerce kullanıcı konuyla ilgili esprili yorumlarda bulundu. Trump'ın daha önce yaptığı benzer hataları hatırlatan kullanıcılar "Kulübe hoş geldin Tim" yorumu yaptı.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) March 6, 2019

​Cook da bu olay sonrası Twitter profilinde isminin yanına Apple simgesi koyarak kullanıcı adını 'Tim Apple' şeklinde değiştirdi.

"You really put a big investment in our country. We appreciate it very much, Tim Apple."



Apple CEO Tim Cook didn't acknowledge President Trump's remark in the moment, but he appears to have accepted it. https://t.co/jozqdp7pqp pic.twitter.com/buRtTJn8r5 — CNN (@CNN) March 7, 2019

​Apple CEO'sunun bu hamlesi, Trump'ın gafına eğlenceli bir yaklaşım olarak algılandı.

Ancak profildeki Apple simgesi Unicode sembolü olmadığı için sadece İOS gibi Apple işletim sistemlerinde görülebiliyor. Android ya da Windows kullanıcıları söz konusu Apple işaretini göremiyor.

DAHA ÖNCE DE YAPTI

Başkan Trump'ın isimler hakkında yaptığı ilk hata bu değil.

Trump, geçen yıl bir konuşması sırasında yüksek teknoloji havacılık konusunda dünya lideri olan Lockheed Martin şirketinin CEO'su Marillyn Hewson'ın adını ‘Marillyn Lockheed' olarak söylemişti. Trump, internet satış sitesi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u da ‘Jeff Bozo' diye anmıştı.