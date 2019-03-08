ABD Kongresi’nde Kırım’ın Rusya olarak tanınmasının yasaklanması onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunun ABD tarafından tanınmasının yasaklanması yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Belgede, "ABD politikası, Rusya Federasyonu'nun Kırım'ın egemenliği, hava sahası, karasuları üzerinde hak iddalarını tanımamayı kabul eder" denildi.

Belgede ayrıca, "Hiç bir federal departman ya da kurum, Rusya Federasyonu'nun Kırım'ın egemenliği, hava sahası, karasuları üzerindeki hak iddalarını tanıması anlamına gelen hiç bir eylemde bulunamaz ve yardım edemez" ifadeleri yer aldı.

Belgede aynı zamanda "ABD Başkanı eğer bunun ABD'nin ulusal güvenliğinin çıkarları için önemli olduğuna karar verirse, bu yasağı reddebilir" ifadesi de yer buldu.

5 Mart'ta Google'ın, Rusya'daki bazı kullanıcı haritalarında Kırım'ın yanlış gösterildiğiyle ilgili bir hatayı düzelttiği açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya'nın Kırım'ın coğrafi kimliğinin haritalarda doğru bir şekilde gösterilmesini beklediğini duyurmuştu.

Kırım, 16 Mart 2014'te düzenlenen referandum sonucunda Rusya topraklarına katılmıştı.