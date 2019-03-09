ABD'de küçük uçak göle düştü: 5 ölü

© Fotoğraf : DHA ABD'de küçük uçak apartmana çarptı

Kaza ABD'nin, Florida eyaletinde meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu çift motorlu Piper PA-23-250 Aztec tipi bir uçak Okeechobee Gölü'ne düştü. Uçağın Tampa Uluslararası Havaalanı'ndan kalktığı ve Pahokee Havaalanı'na iniş için hazırlandığı sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

Gece 03.30 sıralarında gerçekleşen kaza sonrası, görgü tanıkları durumu polise ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, görgü tanıklarının bir kişiyi de yüzerken gördüklerini söylediklerini ancak yapılan çalışmada kazadan sağ kurtulan bir kişiye rastlanmadığı; uçakta ise 5 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.