Kayıt
01:11 10 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD-Rusya bayrakları

    ABD Dışişleri Balkanlar'daki ‘Rus etkisine' karşı koyma niyetinde

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 23

    ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ABD ve Avrupa ülkelerinin Balkanlar'daki ‘Rus etkisine' karşı koymak için strateji geliştirme niyetinde olduklarını belirtti.

    ABD Kongresi
    © AFP 2018 / JIM WATSON
    ABD Kongresi’nde Kırım’ın Rusya olarak tanınmasının yasaklanması onaylandı
    Bloomberg'in aktardığı habere göre Palmer, Moskova'nın Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasındaki anlaşmaları ‘özenli bir şekilde baltalama çabasında olduğunu', ayrıca Bosnalı Sırpların arasındaki ayrılıkçı duyguları ‘ısıttığını' düşünüyor.

    Rus yetkililerin bu şekilde bölgeye ‘kaos ve güvensizlik' getirmeye çalıştıklarını ileri süren Palmer, "ABD ve partnerlerimiz, Doğu Balkanlar'da yasa ve normlara dayalı bir düzenin var olmasını istiyor, Moskova ise kendi çıkarlarını kargaşadan mustarip bir bölgenin var olmasında görüyor" diye konuştu.

    Sırbistan ve Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday olabilmek için görüşme masasına dönmelerini umduğunu söyleyen Palmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Sırbistan ve Kosova arasındaki her türlü anlaşmanın sağlam ve kapsamlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Anlaşmanın sınır revizyonunu içermesi de gayet mümkün. ABD böyle bir senaryoyu desteklemiyor, fakat dışlamıyor da."

    RUS VEKİL: GELECEĞİ OLMAYAN VE YIKICI BİR FİKİR

    ABD ordusu
    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
    ABD’li General: Rusya ve Çin’in artan potansiyeli nedeniyle orduda reformlar yapılacak
    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi üyesi Anton Morozov, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte Palmer'in açıklaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Morozov, "Bunun ABD ve AB'nin, Rusya'nın bu bölgenin halklarıyla çok sıkı bağları olduğunu anlıyor olmaları ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şu anda Avrupa'daki ilişkilerin tüm karmaşıklığına rağmen, sıradan insanlar düzeyinde halk diplomasisi çok güçlü olmaya devam ediyor" diye konuştu.

    Özellikle yakın dostane ilişkilerin Rusya'nın devlet olarak ta bu bölgede etkili olmasına yardım ettiğine dikkat çeken Morozov, şöyle devam etti:

    "Örneğin Sırp halkına her zaman yardım ettik ve onunla sıcak ilişkiler kurduk. Bizim için Balkanlar'daki birçok halk için geçerli olduğu gibi kardeş bir halk. Avrupalı politikacıların fikri tamamen umutsuz ve yıkıcı. Barış ve sürdürülebilir kalkınma mücadelesinde çabalar birleştirilmeli, düşman aramaya çalışılmamalı."

    İlgili konular:

    Gazeteci Daloğlu: Türkiye, Rusya ve ABD’den birini seçmemeli, ikisiyle de ilişkide olmalı
    Rusya sınırlarına yaklaşan ABD uçağına, Su-27 müdahale etti
    Rusya: ABD yasaklanmış füzeleri kullanırsa cevap vereceğiz
    Etiketler:
    Bosnalı Sırplar, Duma, RT, Avrupa Birliği, Bloomberg, Anton Morozov, Matthew Palmer, Kosova, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Moskova, Balkanlar, Avrupa, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet