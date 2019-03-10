ABD Dışişleri Balkanlar'daki ‘Rus etkisine' karşı koyma niyetinde

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ABD ve Avrupa ülkelerinin Balkanlar'daki ‘Rus etkisine' karşı koymak için strateji geliştirme niyetinde olduklarını belirtti.

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Bloomberg'in aktardığı habere göre Palmer, Moskova'nın Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasındaki anlaşmaları ‘özenli bir şekilde baltalama çabasında olduğunu', ayrıca Bosnalı Sırpların arasındaki ayrılıkçı duyguları ‘ısıttığını' düşünüyor.

Rus yetkililerin bu şekilde bölgeye ‘kaos ve güvensizlik' getirmeye çalıştıklarını ileri süren Palmer, "ABD ve partnerlerimiz, Doğu Balkanlar'da yasa ve normlara dayalı bir düzenin var olmasını istiyor, Moskova ise kendi çıkarlarını kargaşadan mustarip bir bölgenin var olmasında görüyor" diye konuştu.

Sırbistan ve Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday olabilmek için görüşme masasına dönmelerini umduğunu söyleyen Palmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sırbistan ve Kosova arasındaki her türlü anlaşmanın sağlam ve kapsamlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Anlaşmanın sınır revizyonunu içermesi de gayet mümkün. ABD böyle bir senaryoyu desteklemiyor, fakat dışlamıyor da."

RUS VEKİL: GELECEĞİ OLMAYAN VE YIKICI BİR FİKİR

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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi üyesi Anton Morozov, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte Palmer'in açıklaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Morozov, "Bunun ABD ve AB'nin, Rusya'nın bu bölgenin halklarıyla çok sıkı bağları olduğunu anlıyor olmaları ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şu anda Avrupa'daki ilişkilerin tüm karmaşıklığına rağmen, sıradan insanlar düzeyinde halk diplomasisi çok güçlü olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Özellikle yakın dostane ilişkilerin Rusya'nın devlet olarak ta bu bölgede etkili olmasına yardım ettiğine dikkat çeken Morozov, şöyle devam etti:

"Örneğin Sırp halkına her zaman yardım ettik ve onunla sıcak ilişkiler kurduk. Bizim için Balkanlar'daki birçok halk için geçerli olduğu gibi kardeş bir halk. Avrupalı politikacıların fikri tamamen umutsuz ve yıkıcı. Barış ve sürdürülebilir kalkınma mücadelesinde çabalar birleştirilmeli, düşman aramaya çalışılmamalı."