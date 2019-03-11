ABD’li senatör cehalet ve yalanda sınır tanımıyor: Venezüella’daki elektrik kesintisinden hiç var olmayan ‘Alman barajını’ sorumlu tuttu

Rubio, “Bugün Bolivar eyaletindeki Alman barajında bir kez daha, toplu elektrik kesintilerini tetikleyen trafo patlaması meydana geldi” ifadelerini kullandı.
Kesintilerin sonucunda ‘hastanelerdeki hastaların öldüğünü, Caracas’taki metronunsa çalışmaz hale geldiğini’ öne süren ABD’li senatör, ülkenin karanlıkta kalmasından Maduro yönetimini sorumlu tuttu.
Today another transformer explosion at the German Dam in Bolivar State caused another massive blackout.— Marco Rubio (@marcorubio) 9 Mart 2019
The result? Critically ill patients have died, the #Caracas metro remains out of service & few if any flights have arrived at or departed from Caracas in over 20 hours.
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Bunun üzerine German Dam isimli gazeteci, Rubio’ya yanıt yazdı:
“Senatör Marco Rubio, Bolivar’da gerçekten ana trafo patladı ve bundan dolayı Venezüella’daki elektrik tedarik sistemini kısmen çökertti, fakat bu barajda olmadı, Alman barajındaysa hiç olmadı. Benim adım German Dam, ben bu bilgiyi yayınlayan gazetecilerden biriyim.”
Senator @marcorubio, an important transformer exploded in Bolívar and that, in part, again collapsed the Venezuelan Electric System; however it was not in a dam, much less german.— Germán Dam (@GEDV86) 9 Mart 2019
My name is Germán Dam, I am one of the journalists who published the information.
😎🤘😊 https://t.co/DicWDJzlfQ
Daha önce Maduro, ulusal elektrik sisteminin çalışmasını sağlamak için hükümetin elinden gelen her şeyi yaptığını açıklamıştı.
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