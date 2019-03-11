ABD’li senatör cehalet ve yalanda sınır tanımıyor: Venezüella’daki elektrik kesintisinden hiç var olmayan ‘Alman barajını’ sorumlu tuttu

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Venezüella’daki elektrik kesintisinin ‘Alman barajında’ yaşanan trafo patlamasından kaynaklandığını iddia etti. Ama daha sonra ‘German Dam’ adının elektrik kesintisi haberini veren gazeteciye ait olduğu ortaya çıktı.

© AP Photo / Fernando Llano, File ABD'li senatörden Maduro'ya Kaddafi fotoğrafıyla tehdit

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesi için aktif faaliyette bulunan ABD'deki Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, Venezüella’daki büyük elektrik kesintisinin Bolivar eyaletindeki ‘Alman barajında’ (German Dam) yaşanan trafo patlamasından kaynaklandığını yazdı.

Rubio, “Bugün Bolivar eyaletindeki Alman barajında bir kez daha, toplu elektrik kesintilerini tetikleyen trafo patlaması meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Kesintilerin sonucunda ‘hastanelerdeki hastaların öldüğünü, Caracas’taki metronunsa çalışmaz hale geldiğini’ öne süren ABD’li senatör, ülkenin karanlıkta kalmasından Maduro yönetimini sorumlu tuttu.

Today another transformer explosion at the German Dam in Bolivar State caused another massive blackout.



The result? Critically ill patients have died, the #Caracas metro remains out of service & few if any flights have arrived at or departed from Caracas in over 20 hours.



2/3 — Marco Rubio (@marcorubio) 9 Mart 2019

© REUTERS / Ivan Alvarado Venezüella Başkan Yardımcısı Rodriguez: Elektrik üretim sistemine siber saldırıda bulunuldu

Bunun üzerine German Dam isimli gazeteci, Rubio’ya yanıt yazdı:

“Senatör Marco Rubio, Bolivar’da gerçekten ana trafo patladı ve bundan dolayı Venezüella’daki elektrik tedarik sistemini kısmen çökertti, fakat bu barajda olmadı, Alman barajındaysa hiç olmadı. Benim adım German Dam, ben bu bilgiyi yayınlayan gazetecilerden biriyim.”

Senator @marcorubio, an important transformer exploded in Bolívar and that, in part, again collapsed the Venezuelan Electric System; however it was not in a dam, much less german.

My name is Germán Dam, I am one of the journalists who published the information.

😎🤘😊 https://t.co/DicWDJzlfQ — Germán Dam (@GEDV86) 9 Mart 2019

Daha önce Maduro, ulusal elektrik sisteminin çalışmasını sağlamak için hükümetin elinden gelen her şeyi yaptığını açıklamıştı.