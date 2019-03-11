ABD’den Hindistan’a baskı: Venezüella’dan petrol satın almayın

Reuters'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı mesajı başka hükümetlere verdiğini anlatan Abrams, benzer taleplerin, Venezüella hükümetiyle çalışan banka ve yabancı şirketlere de iletildiğini söyledi.
VENEZÜELLA'DA ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ
Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Trump da gelişmeler üzerine Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.
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