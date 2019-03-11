Çinli zenginlere Trump'la tanışma fırsatı satan şirketin altından Florida'daki masaj-fuhuş salonu zinciri çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın bağışçılarına fahişe sağlayan bir masaj salonu zinciriyle bağlantılı bir patronun danışmanlık şirketi kurup zengin Çinli işadamlarını Trump ve ailesiyle buluşturduğu ortaya çıktı.

ABD'de 2017'de Cindy Yang (45) tarafından kurulan GY US Investments LLC isimli danışmanlık şirketinin, zengin Çinli müşterilere Başkan Donald Trump ve ailesinin üyeleriyle tanışıp kaynaşma turları satmak için faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Şirketin artık silinmiş olan web sitesinde kendisinden 'başkanlık bağış toplama komitesinin üyesi' diye söz eden Cindy Yang'ın artık silinmiş olan Facebook sayfasında hayır işleri ve bağış toplama gecelerinde Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis, Florida Senatörü Rick Scott gibi önde gelen Cumhuriyetçi Partililerle çektirdiği samimi fotoğraflar yer alıyordu.

This article required many trips to Palm Beach, the combing of records and some python analysis of the voter file. Support the @MiamiHerald. Subscribe: https://t.co/k2rrZ5DXmn

Story here 👇https://t.co/PqnU47lTtf — Caitlin Ostroff (@ceostroff) 8 Mart 2019

Haber büyük bir skandala dönüştü. Zira bu etkinliklerin öncesinde Yang, 10 yıl evvel Florida eyaleti çapında 'Tokyo Day Spas' isimli Asya tarzı rahatlama-dinlenme salonları zinciri açmıştı.

In normal times this is jaw-dropping news that would imperil a presidency. For Trump, it's just another week in the White House https://t.co/CI4vCj9e7c — Mark Follman (@markfollman) 10 Mart 2019

Bunlardan biri olan Jupiter bölgesindeki 'Orchids of Asia Day Spa', New England Patriots futbol takımının sahibi ve Trump'ın önde gelen bağışçılarından Robert Kraft'ın fahişelerle ilişkiye girdiği mekan olduğunun ortaya çıkmasıyla medyada geniş yer bulan bir skandalın merkezine oturdu.

Yang'ın 2013 ylında mekanı sattığı Hua Zhang hakkında haraç kesme ve fuhuş işletmeciliğinden dava açıldı. Polis kaynaklarına göre mekanda çekilmiş videolarda Kraft dahil birçok 'düzenli' müşteri fahişelerle ilişkiye girerken görülüyor.

'Orchids of Asia Day Spa', Florida eyaletinin Orlando, Palm Beach County ve Treasure Coast bölgelerinde yürütülen insan kaçakçılığıyla mücadele operasyonları kapsamında kapatılan 10 müesseseden biri.

Bu operasyonla ilgili hakkında resmen suçlama bulunmayan Yang'ın ailesi diğer yandan polisin fuhuş soruşturmasına aldığı 'Tokyo Day Spa'nın branşları dahil Güney Florida'da pek çok spanın sahibi.

'Tokyo Day Spa'nın bir salonu hakkında bir sosyal medya kullanıcısının "Masajın üzerine oral ya da elle seks istiyorsanız, burası en iyilerinden biri" yorumu var.

'Tokyo Day Spa'nın bir başka salonunda çalışan bir masaj terapistinin 2016'da polise verdiği ifadede, bazı çalışanların para karşılığı cinsel muamelede bulunduğu itirafı mevcut. Masaj terapistine göre yönetim bu tür muameleleri destekliyor.

'Trump Zaferi' isimli komiteye ailesiyle birlikte 42 bin dolar, Trump'ın yeniden seçilmesi komitesine 16 bin dolar bağışlamış olan Yang, kocasıyla birlikte kurduğu GY US Investments LLC'nin reklamını ise 'ABD'de faaliyet gösteren Çinli firmalara marka imajlarını geliştirmeleri için Trump ve ailesiyle kaynaşma fırsatı sunmak' şeklinde yapıyordu.

Trump’s Palm Beach private club. She was just there over Super Bowl Weekend for Mar-a-Lago’s #SuperBowlParty where she even snapped a selfie with @POTUS. In addition, there is an advertisement of some kind which is pivotal in the selling of access to #45. pic.twitter.com/WwGzH4kOtz — Hunter James Fifth Estate (@HunterFifth) 10 Mart 2019

Genelde Trump'ın sahibi olduğu Florida eyaletinin Palm Beach bölgesindeki Mar-a-Lago malikanesindeki kulüpte düzenlenen gecelerde görülen Yang, Çinli yatırımcılara Trump ve diğer önde gelen siyasi kişiliklerle tanışıp onlarla fotoğraf çektirme ve hatta Beyaz Saray ve Kongre binası Capitol Hill'de düzenlenen yemekli gecelere katılma vaadi sunuyordu.

Yang'ın Trump’ın Mar-a-Lago’daki özel kulübünde ABD Başkanı ve oğullarıyla çektirdiği boy boy fotoğraflar Amerikan medyasında çarşaf çarşaf yayımlandı.