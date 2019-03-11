Sosyal medyada 'Melania Trump dublör kullanıyor' tartışması yeniden alevlendi

ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ile birlikte Alabama eyaletine giderek eyalette incelemelerde bulundu ve halkın sıkıntılarını dinledi.
Trump, eşi Melania Trump ile kasırgada ölen 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret etti.
İkilinin mezarlık ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafı Melania Trump'ın vucüt dublörü kullandığı iddialarını yeniden alevlendirdi.
Twitter'da kullanıcılar #FakeMelania etiketini kullanarak söz konusu fotoğraflardaki kişinin First Lady'e benzemediğini belirttiler.
Bir kullanıcı 'Bu gerçek Melania değil' ifadelerini kullanırken, bir diğeri 'Bugünki favorim sahte Melania' ifadelerini kullandı.
GUYS THAT IS NOT MELANIA pic.twitter.com/2kfo7QMU2x— Red™️ (@Redpainter1) March 8, 2019
#FakeMelania is my favourite thing today. pic.twitter.com/CKYPXQsU1M— Chris (@strutcakes) March 8, 2019
Başka bir Twitter kullanıcısı ise 'Boy farkına ne demeli?' diye sordu.
How about height difference? #FakeMelania pic.twitter.com/QkQqnDkN7L— Afshin Afghan (@Afshin222) March 9, 2019
@realDonaldTrump isn’t even trying anymore. #fakemelania pic.twitter.com/WP4XifJaqF— Shmick (@MickeySwank) March 8, 2019
TRUMP İNCİL'E İMZA ATTI
Afet bölgesini gezerek kasırgadan zarar gören vatandaşlarla görüşen ABD Başkanı, kalabalıktan kendisine uzatılan bir İncil'i imzaladı.
Trump'ın imzası, sadece dış basında değil, aynı zamanda sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Özellikle sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın, sanki kendi çıkardığı kitabını imzalıyor gibi bir tavrı olduğunu belirtti.
ABD basınında yer alana haberlerde, Melania Trump'ın da aynı İncil'e imza attığı belirtiliyor.
Pres. Trump signs a Bible at an Alabama church while touring areas of devastation from deadly tornados earlier this week. https://t.co/8ND0yays5G pic.twitter.com/pctni9uVXt— ABC News (@ABC) March 9, 2019
You guys… He…he signed *the covers* pic.twitter.com/bLQzVN9vcB— Sarah Cooper (@sarahcpr) March 8, 2019
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