Sosyal medyada 'Melania Trump dublör kullanıyor' tartışması yeniden alevlendi

Hortumun vurduğu Alabama'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyada 'Melania Trump dublör kullanıyor' tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Birçok kullanıcı '#FakeMelania' (Sahte Melania) etiketiyle First Lady'nin vücut dublörü kullandığını iddia etti.

© AP Photo / Carolyn Kaster) Melania Trump vücut dublörü mü kullanıyor?

Geçen hafta, ABD'nin Alabama eyaletinde meydana gelen hortum faciasında 23 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgede bulunan birçok ev de yıkılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ile birlikte Alabama eyaletine giderek eyalette incelemelerde bulundu ve halkın sıkıntılarını dinledi.

Trump, eşi Melania Trump ile kasırgada ölen 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret etti.

İkilinin mezarlık ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafı Melania Trump'ın vucüt dublörü kullandığı iddialarını yeniden alevlendirdi.

Twitter'da kullanıcılar #FakeMelania etiketini kullanarak söz konusu fotoğraflardaki kişinin First Lady'e benzemediğini belirttiler.

Bir kullanıcı 'Bu gerçek Melania değil' ifadelerini kullanırken, bir diğeri 'Bugünki favorim sahte Melania' ifadelerini kullandı.

​Başka bir Twitter kullanıcısı ise 'Boy farkına ne demeli?' diye sordu.

TRUMP İNCİL'E İMZA ATTI

Ayrıca, Trump'ın ziyaret sırasında yaptığı bir hareket de çok konuşulan konulardan biri oldu.

Afet bölgesini gezerek kasırgadan zarar gören vatandaşlarla görüşen ABD Başkanı, kalabalıktan kendisine uzatılan bir İncil'i imzaladı.

Trump'ın imzası, sadece dış basında değil, aynı zamanda sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Özellikle sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın, sanki kendi çıkardığı kitabını imzalıyor gibi bir tavrı olduğunu belirtti.

ABD basınında yer alana haberlerde, Melania Trump'ın da aynı İncil'e imza attığı belirtiliyor.