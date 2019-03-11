Trump, ABD askerlerinin bulunduğu ülkelerden daha fazla para almak için formül geliştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD birliklerine ev sahipliği yapan ülkelerden daha fazla gelir elde etmek için Beyaz Saray'da bir çalışma başlattığı belirtildi.

© AP Photo / Marco Di Lauro ABD ordusu obezite nedeniyle yeni asker bulmakta zorlanıyor

ABD'li askerlerin bulunduğu ülkelerden yeterli miktarda kaynak sağlanmamasından duyduğu rahatsızlığı daha önce gündeme getiren Trump, bu rahatsızlığını gidermek için harekete geçti.

ABD basınına yansıyan haberlere göre 'Maliyet artı 50' formülü geliştiren Beyaz Saray yönetimi, ABD askerlerinin konuşlandırıldığı ülkelerden Washington'un tüm masraflarını karşılamasını ve toplam masrafın yüzde 50'si oranında imtiyaz ödemesi yapmasını isteyecek.

ABD'li bürokratların verdiği bilgilere göre Washington, şu anda bazı ülkelerden ödediği tutarı 5-6 katına çıkarmayı da planlıyor.

© REUTERS / Grigory Dukor ABD’li eski asker Trump ve Putin’e zehirli birer zarf gönderdiğini söyledi

Kasım 2018'deki Paris seyahati sorası Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Fransa'da dünya liderleriyle görüşmelerimde epey şey başarıldı. Adil muamele görmeyen ABD'ye adil muamele edilmesini hem askeri hem ticari açıdan gündeme getirmek hiçbir zaman kolay olmuyor. Başka ülkelerin askeri açıdan korunmaları için büyük paralar, yüz milyarlarca dolar ödüyoruz. Başka ülkelerin korunması için muazzam paralar harcayıp karşılığında ticaret açıkları ve kayıplarından başka bir şey aldığımız yok. Bu çok zengin ülkelerin ya ABD'ye büyük askeri koruması için para ödemelerinin ya da kendi kendilerini korumalarının zamanı gelmiştir. Ve ticaretin serbest ve adil yapılması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.