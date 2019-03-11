RAND Corporation: ABD, Rusya ve Çin'le gireceği nükleer olmayan savaştan galip çıkamaz

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation uzmanı David Ochmanek, Rusya ve Çin ile nükleer silahsız bir savaş yaşanması halinde ABD'nin kaybeden taraf olacağını belirtti.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis ABD’li General: Rusya ve Çin’in artan potansiyeli nedeniyle orduda reformlar yapılacak

ABD hükümeti ve ordusundan aldığı siparişleri üzerine çalışmalar yürüten RAND Corporation, her yıl yaptığı 'maviler' (ABD) ve 'kırmızılar' (rakipleri) simülasyonunu 2019 yılında da hazırladı.

Muhtemel tehditler göz önüne alınarak ve tarafların asimetrik strateji ve savaş teçhizatı kullanımını analiz edilerek hazırlanan simülasyonun sonuçları hakkında Breaking Defense'e konuşan Ochmanek, Rusya ve Çin ile nükleer silahsız bir savaş yaşanması halinde ABD'nin ağır yenilgi alacağını vurguladı.

ABD'nin büyük bir cephaneliğe sahip olduğunu ancak bu cephanelikte bir o kadar 'Aşil tendonu' bulunduğunu kaydeden Ochmanek, ABD üslerinin Rusya ve Çin'in uzun menzilli füzelerine karşı savunmasız olduğunun altını çizdi.

RAND Corporation bir başka yetkili de, Rusya ve Çin'in ABD'nin müttefiklerini hem Baltıklar'da hem de Tayvan'da mağlup edecek güçte olduğunu belirtti.

Dergiye konuşan eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Robert Work ise, "F-35 savaş uçakları havadayken gökyüzünün hakimi ancak karadayken çok sayıda F-35 kaybı yaşanır" diye konuştu.

Uzmanlar, ABD'nin sorunları ortadan kaldırması ve savaşa hazırlık durumunu iyileştirmesi için yaklaşık 24 milyar dolara ihtiyaç olduğunu kaydetti.