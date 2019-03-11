RAND Corporation: ABD, Rusya ve Çin'le gireceği nükleer olmayan savaştan galip çıkamaz

Muhtemel tehditler göz önüne alınarak ve tarafların asimetrik strateji ve savaş teçhizatı kullanımını analiz edilerek hazırlanan simülasyonun sonuçları hakkında Breaking Defense'e konuşan Ochmanek, Rusya ve Çin ile nükleer silahsız bir savaş yaşanması halinde ABD'nin ağır yenilgi alacağını vurguladı.
ABD'nin büyük bir cephaneliğe sahip olduğunu ancak bu cephanelikte bir o kadar 'Aşil tendonu' bulunduğunu kaydeden Ochmanek, ABD üslerinin Rusya ve Çin'in uzun menzilli füzelerine karşı savunmasız olduğunun altını çizdi.
RAND Corporation bir başka yetkili de, Rusya ve Çin'in ABD'nin müttefiklerini hem Baltıklar'da hem de Tayvan'da mağlup edecek güçte olduğunu belirtti.
Uzmanlar, ABD'nin sorunları ortadan kaldırması ve savaşa hazırlık durumunu iyileştirmesi için yaklaşık 24 milyar dolara ihtiyaç olduğunu kaydetti.
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