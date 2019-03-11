ABD Hava Kuvvetleri yeni hayalet İHA Valkyrie’nın ilk uçuşunu yayınladı

Defense News sitesinin uçuşunu yayınladığı İHA'nın testleri, geçen salı günü Arizona eyaletindeki Yuma askeri poligonunda gerçekleşti. Valkyrie'nın ilk uçuşu sırasında 76 dakika havada kaldığı, herhangi bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.
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Testlerin bu aşamasında yeni İHA'nın 5 uçuş daha yapması planlanıyor.
Yeni hayalet İHA Valkyrie, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait araştırma laboratuvarı tarafından Kratos şirketinin işbirliği ile geliştirildi. Yeni İHA'nın 5. nesil F-35 avcı uçaklarına refakat etmek için kullanılacağı belirtiliyor.
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