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    Donald Trump, Demokrat Parti ile tutuştuğu Meksika sınırına duvar kavgası yüzünden federal hükümetin kapanması tehlikesine dair gazetecilerin sorularını dinlerken

    Trump, 2020 bütçe teklifini Kongre'ye gönderdi

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
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    Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 mali yılı bütçe teklifini Kongreye gönderdiğini açıkladı.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    ABD'nin hükümet borcu tarihin en yüksek seviyesinde
    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 'mali anlamda sorumlu ve pro-Amerikan bir bütçe' hazırlandığına dikkat çekildi.

    Federal hükümetin harcamalarında yüzde 5 kesinti yapılması öngörülen, 4,7 trilyon dolarlık 2020 bütçe teklifinde, Trump'ın Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için 8,6 milyar dolar talep etmesi dikkati çekti.

    Kongre'deki Demokratlarla daha önce bu konuda sorunlar yaşandığına ve hükümetin kapandığını anımsatan uzmanlar, aynı sorunların tekrar edebileceği uyarısında bulundu.

    Demokratların çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde söz konusu bütçe teklifinin reddedilmesi beklenirken, Trump ile Demokratlar arasındaki bütçe tartışmalarının uzun süreceği tahmin ediliyor.

    Trump'ın bütçe teklifinde önceki yıllarda olduğu gibi en büyük pay, 2020 için 750 milyar dolarla Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ayrıldı.

    Teklifte, Çevre Koruma Ajansı'nın bütçesinde yüzde 31, Dışişleri Bakanlığının bütçesinde yüzde 23, Ulaşım Bakanlığı'nın bütçesinde yüzde 22, Eğitim Bakanlığının bütçesinde ise yüzde 12 daralma öngörülüyor.

    Mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de geçen yılın bütçesine ilişkin anlaşmazlıklar sonucunda federal hükümet 22 Aralık 2018 ile 25 Ocak 2019 tarihlerinde kapalı kalmıştı.

    Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    TRUMP'TAN DIŞİŞLERİ İÇİN 40 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE TALEBİ

    ABD yönetimi, Kongreye gönderdiği 4,7 trilyon dolarlık 2020 yılı bütçe teklifinde Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için 40 milyar dolar talep etti.

    Dışişleri Bakanlığı, yurt içi ve yurt dışı masraflara yönelik hazırlanan 2020 mali yılı bütçe teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Teklifte, bütçenin 5,4 milyar dolarlık bölümü denizaşırı ülkelerde bulunan ABD personeli ve kurumlarına, 3,3 milyar dolarlık bölümü ise "İsrail İçin Yabancı Ordu Desteği Programı" dahilinde İsrail'e ayrıldı.

    Ekonomik ve ulusal güvenliğe destek amacıyla da Ürdün'e 1,3 milyar dolarlık yardım aktarılacak.

    Bütçenin 661 milyon doları Rusya'nın Avrupa ve Orta Asya'daki etkisini kırmak için 707 milyon doları ise Kuzey Kore, İran ve terör grupları ile mücadelede kullanılacak.

    Teklifte, Venezüella için de 'ülkede demokrasinin sağlanması ve demokratik siyasi geçişi desteklemek ayrıca oluşan krizlere yardımcı olmak' gibi gerekçelerle 500 milyon dolarlık bütçe istenildi.

    Bütçede ayrıca ABD'nin sınır güvenliği, kalkınmakta olan ülkelere yapılan yardımlar gibi çok sayıda başlık bulunuyor.

    NASA
    © Fotoğraf :
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    BAKAN POMPEO'DAN AÇIKLAMA

    Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da talep edilen bütçeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    "İçeride ve dışarıda" ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla bu bütçe talebinin yapıldığını belirten Pompeo, "Bugün Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için hazırlanan 2020 yılı bütçe teklifinde Kongreden 40 milyar dolar talep etti. Bu talep Başkan Trump'ın ülkemizi korumak ve Amerikalılara öncelik vermek konusundaki kararlılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    Söz konusu teklif mart ayında ABD Kongresi'ne sunulacak ve Kongre ile yönetim arasındaki görüşmeler sonrasında 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak nihai halini alacak.

    Trump, göreve geldikten sonra özellikle Dışişleri Bakanlığı'na yönelik bütçe kesintisi yapmıştı. Bakanlığın 2019 ve 2020 yılı bütçesinde, 2017'ye göre yüzde 39 civarında bir düşüş dikkati çekiyor.

    Etiketler:
    hükümet, kesinti, teklif, bütçe, dolar, 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Pentagon, ABD Temsilciler Meclisi, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi, Mike Pompeo, Donald Trump, Rusya, Venezüella, ABD
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