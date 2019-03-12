ABD ile Ürdün'den 'Ortadoğu Barış Planı' görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray yetkililerinin Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Ortadoğu Barış Planı'nını görüştüğü belirtildi.

© REUTERS / Jonathan Ernst Kushner, Muhammed bin Selman'la görüştü

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Bakan Pompeo ve Kral Abdullah arasında yapılan görüşmeye Beyaz Saray başdanışmanlarından Jared Kushner ve Jason Greenblatt katıldı.

Ürdün'ün Washington Büyükelçiliğinde yapılan ve 45 dakika süren görüşmede, Kushner ve Greenblatt, Trump'ın gelecek aylarda açıklayacağı düşünülen Ortadoğu Barış Planı'nı konuştu.

PENTAGON'DA GÖRÜŞME

Kral 2. Abdullah daha sonra ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile Pentagon'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin ele alındığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün'ün IŞİD'i yenmek için koalisyona yaptığı katkılar da dahil çeşitli savunma ve güvenlik konuları da ele alındı" ifadesini kullandı.

KUSHNER, GEÇEN AY ORTADOĞU TURUNA ÇIKMIŞTI

Trump'ın başdanışmanları Kushner, Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ın da dahil olduğu bazı Ortadoğu ülkelerine giderek, söz konusu Orta Doğu Barış Planı'na destek istemişti.