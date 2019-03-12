ABD ile Ürdün'den 'Ortadoğu Barış Planı' görüşmesi

Ürdün'ün Washington Büyükelçiliğinde yapılan ve 45 dakika süren görüşmede, Kushner ve Greenblatt, Trump'ın gelecek aylarda açıklayacağı düşünülen Ortadoğu Barış Planı'nı konuştu.
PENTAGON'DA GÖRÜŞME
Kral 2. Abdullah daha sonra ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile Pentagon'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin ele alındığı kaydedildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün'ün IŞİD'i yenmek için koalisyona yaptığı katkılar da dahil çeşitli savunma ve güvenlik konuları da ele alındı" ifadesini kullandı.
KUSHNER, GEÇEN AY ORTADOĞU TURUNA ÇIKMIŞTI
Trump'ın başdanışmanları Kushner, Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ın da dahil olduğu bazı Ortadoğu ülkelerine giderek, söz konusu Orta Doğu Barış Planı'na destek istemişti.
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