Pompeo: Küba, 'gerçek emperyalist güç'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba ve Rusya yönetiminin, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "cankurtaran halatı" görevi gördüğünü belirterek, "Küba ve Maduro ortaklığı, cehennemde yapılmış bir eşleşmedir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığında basın brifingi düzenleyen Pompeo, Venezüella'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezüella'nın ticari gelişim konusunda dünya ülkeleri sıralamasında sondan ikinci olduğunu belirten Pompeo, ülkedeki tarım, petrol üretimi ve diğer alanlarda yaşanan yetersizliğin, Venezüella halkını gün geçtikçe daha büyük sıkıntılara ittiğini iddia etti.

Pompeo, Küba ve Rusya'nın, Maduro hükümetine olan desteğine de değinerek, Maduro'ya verilen desteklerin, ülke genelinde ekonomik krizin daha da büyümesine sebep olduğunu ileri sürdü.

Küba'yı "gerçek emperyalist güç" olarak tanımlayan Pompeo, Küba hükümetinin Maduro hükümetine askeri ve siyasi açıdan büyük destek verdiğini, bunun karşılığında ucuz Venezüella petrolü aldığını savundu.

Mike Pompeo, Maduro'nun etrafındaki koruma ve danışmanlarının bile Küba hükümetine bağlı olduğunu ileri sürerek, "Küba, Maduro rejimine sarsılmaz bir destek veriyor. ABD ve 50 devlet tarafından desteklenen geçici Başkan Juan Guaido için 'ABD'nin kuklası' diyen Küba'dır. Venezüella'daki gizli polis ve işkence uzmanlarını yetiştiren ve Venezüella siyasetinde büyük etkisi olan Küba'dır. Küba ve Maduro ortaklığı cehennemde yapılmış bir eşleşmedir" değerlendirmesini yaptı.