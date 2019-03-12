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14:02 12 Mart 2019
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    Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi konusunda hükümetin kapalı kaldığı dönemde polemiğe girmekten geri durmadığı Demokrat Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin, 'intikam politikasının terk edilmesi' çağrısı yapan Trump'ı alkışladığı anlardan bir kare de kinaye olarak yorumlandı.

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın azline karşı çıktı: Buna değmez

    © REUTERS / Doug Mills
    ABD
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    Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, özellikle Meksika sınırına yapılması planlanan duvar konusunda yıldızı barışmadığı Başkan Trump'ın azledilip azledilmemesiyle ilgili konuştu. Trump'ın görevinden alınmasından yana olmadığını vurgulayan Pelosi, Trump'ın buna değmeyeceğini söyledi.

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesine karşı çıktığını söyledi. Pelosi, bunun ülkeyi kutuplaştıracağını savundu.

    Demokrat Partili Pelosi, Washington Post'a verdiği röportajda, "Başkanlıktan azledilmesi taraftarı değilim" diyerek safını belli etti.

    'İnandırıcı, karşı konulamaz ve çift taraflı veriler' olmadığı müddetçe sürecin ülkeyi böleceğini savunan Pelosi, "Bu yolu izlemememiz gerektiğini düşünüyorum, çünkü ülkeyi böler. O buna değmez" dedi.

    İLK KEZ DOĞRUDAN YORUM YAPTI

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jim Young
    ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, 'Trump'ın görevden alınmasını' tartışmış
    Ancak Pelosi,yine de Trump'ın başkanlık görevine uygun olmadığını söyledi. "Onun ABD başkanlığına uygun olduğunu düşünmüyorum. Etik olarak, zekâ olarak, ilgi olarak uymuyor" diye konuştu.

    Bu, Trump'ın görevden alınmasına yol açabilecek olası yargılama süreci hakkında Pelosi'nin yaptığı ilk doğrudan yorum oldu. Pelosi, Demokratları ve ABD kamuoyunu keskin bir şekilde bölme potansiyeli taşıyan bu konuya temkinli yaklaşıyordu.

    ELEŞTİRİLER BAŞLADI: PEKİ, HUKUK SİSTEMİNİ SAVUNMAYA DEĞER Mİ?

    Demokratlar, görevden alma süreciyle ilgili ülkenin sol kesiminden gelen baskıyla karşı karşıya. Bunların arasında Trump'ın görevden uzaklaştırılması için kampanya başlatan milyarder Tom Steyer de var. Steyer, Pelosi'nin bu çıkışını ‘siyaseten pratik' olmakla eleştirdi.

    "Donald Trump buna değmez" sözüne tepki gösteren Steyer, "Hukuk sistemimizi savunmak değer mi? Başkanın hesap verebilir olması değer mi? Doğruyu yapmak değer mi? Ya da Amerika ilkeleri için savaşmaktan vazgeçip siyaseten pratik olan neyse onu mu yapmalı?" diye sordu.

    MUELLER RAPORU BEKLENİYOR

    ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'ın soruşturmaya ilişkin raporunu yakın zamanda Adalet Bakanlığı'na göndermesi bekleniyor.

    ABD Başkanı Trump, görevini kötüye kullanmakla, yolsuzlukla ve adaleti engellemekle suçlanıyor.

    Etiketler:
    adaleti engelleme, Soruşturma, görevi kötüye kullanmak, başkan, Yolsuzluk, ABD Temsilciler Meclisi, Tom Steyer, Robert Mueller, Nancy Pelosi, Donald Trump, ABD
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