ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın azline karşı çıktı: Buna değmez

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, özellikle Meksika sınırına yapılması planlanan duvar konusunda yıldızı barışmadığı Başkan Trump'ın azledilip azledilmemesiyle ilgili konuştu. Trump'ın görevinden alınmasından yana olmadığını vurgulayan Pelosi, Trump'ın buna değmeyeceğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesine karşı çıktığını söyledi. Pelosi, bunun ülkeyi kutuplaştıracağını savundu.

Demokrat Partili Pelosi, Washington Post'a verdiği röportajda, "Başkanlıktan azledilmesi taraftarı değilim" diyerek safını belli etti.

'İnandırıcı, karşı konulamaz ve çift taraflı veriler' olmadığı müddetçe sürecin ülkeyi böleceğini savunan Pelosi, "Bu yolu izlemememiz gerektiğini düşünüyorum, çünkü ülkeyi böler. O buna değmez" dedi.

İLK KEZ DOĞRUDAN YORUM YAPTI

Ancak Pelosi,yine de Trump'ın başkanlık görevine uygun olmadığını söyledi. "Onun ABD başkanlığına uygun olduğunu düşünmüyorum. Etik olarak, zekâ olarak, ilgi olarak uymuyor" diye konuştu.

Bu, Trump'ın görevden alınmasına yol açabilecek olası yargılama süreci hakkında Pelosi'nin yaptığı ilk doğrudan yorum oldu. Pelosi, Demokratları ve ABD kamuoyunu keskin bir şekilde bölme potansiyeli taşıyan bu konuya temkinli yaklaşıyordu.

ELEŞTİRİLER BAŞLADI: PEKİ, HUKUK SİSTEMİNİ SAVUNMAYA DEĞER Mİ?

Demokratlar, görevden alma süreciyle ilgili ülkenin sol kesiminden gelen baskıyla karşı karşıya. Bunların arasında Trump'ın görevden uzaklaştırılması için kampanya başlatan milyarder Tom Steyer de var. Steyer, Pelosi'nin bu çıkışını ‘siyaseten pratik' olmakla eleştirdi.

"Donald Trump buna değmez" sözüne tepki gösteren Steyer, "Hukuk sistemimizi savunmak değer mi? Başkanın hesap verebilir olması değer mi? Doğruyu yapmak değer mi? Ya da Amerika ilkeleri için savaşmaktan vazgeçip siyaseten pratik olan neyse onu mu yapmalı?" diye sordu.

"He’s just not worth it?"



Is defending our legal system “worth it?"



Is holding the President accountable “worth it?"



Is doing what’s right "worth it?"



Or shall America just stop fighting for our principles and do what's politically convenient?https://t.co/dQqTMpccnZ — Tom Steyer (@TomSteyer) 11 Mart 2019

​MUELLER RAPORU BEKLENİYOR

ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'ın soruşturmaya ilişkin raporunu yakın zamanda Adalet Bakanlığı'na göndermesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, görevini kötüye kullanmakla, yolsuzlukla ve adaleti engellemekle suçlanıyor.