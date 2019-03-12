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13:49 12 Mart 2019
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    Ivanka Trump- ared Kushner

    Başkan damadını ölçtü biçti: Kushner, Brady'nin önkolunun yarısı büyüklüğünde

    © AFP 2018 / Saul Loeb
    ABD
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    Yeni yayımlanan bir kitaba göre Trump, hayalindeki damat olan New England Patriots'ın yıldız oyun kurucusu ile gerçek hayattaki damadını şöyle kıyasladı: Jared Kushner ancak Tom Brady'nin önkolunun yarısı büyüklüğünde.

    ABD Başkanı Donald Trump, kızı Ivanka'yı Amerikan futbolunun şampiyon takımı New England Patriots'ın kaptanı Tom Brady ile evlendirememiş olmanın acısını atlatamıyor.

    Birlikte golf oynadığı iyi dostu Tom Brady için "Damadım olabilirdi, onun yerine Jared Kushner oldu" diye hayıflandığı daha önce basına yansımış olan Trump, bu kez de damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in Tom Brady'nin önkolunun yarısı kadar olduğunu söyledi.

    Trump'ın Beyaz Saray'ı hakkında yeni bir kitap yayımlandı. The New York Times, gazeteci Vicky Ward'ın 'Kushner A.Ş: Açgözlülük. Hırs. Yolsuzluk. Jared Kushner ile Ivanka Trump'ın Sıradışı Hikayesi' isimli kitabından alıntılar yaptı.

    Buna göre Trump, yakın dostu olan New England Patriots'ın sahibi Robert Kraft ile sohbet ederken, damadı Jared Kushner'in ancak Tom Brady'nin önkolunun yarısı büyüklüğünde olduğuna dair espri yaptı.

    ÇÖPÇATANLIKTA BAŞARISIZ OLDU

    Trump'ın ilk eşi Ivana da 'Trump'ı yetiştirmek' isimli kitabında kocasının Ivanka ile Tom Brady'nin çıkması için çok uğraştığını anlatmıştı:

    "Bir noktada Donald, Ivanka'nın Tom Brady ile çıkmasını istedi. 'Onunla buluşmalısın' dedi. Ama Ivanka ilgilenmedi."

    KIZININ YAHUDİ DİNİNE GEÇMESİNE ŞAŞIRDI

    Ivanka'nın 2009'da evlendiği kendisi gibi emlak kralı Jared Kushner'e onay veren Trump, Vicky Ward'ın kitabına göre, kızının bu evlilik için niye Yahudi dinine geçtiğine ise akıl erdirebilmiş değil.

    Yahudi dinine geçerek Kushner ailesinin evlilik onayını aldığı söylenen Ivanka, daha önce bu kararından 'yaşamla ilgili büyük karar' diye söz etmişti.

    Şabat'ın gereklerini yerine getirdiklerini belirtirken "Bizim için çok mahrem bir şey olduğunu hissediyorum" demişti.

    ORTADOĞU KUSHNER'E EMANET

    Birlikte 3 çocuk yapan Ivana ile Jared Kushner, Trump'a Beyaz Saray'da en yakın isimler.

    Trump'ın Ortadoğu ile ilgili meseleleri havale ettiği Kushner, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararı, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın koşulsuz desteklenmesi politikalarında belirleyici rol oynadı, İsrail-Filistin barış sürecine ilişkin 'Yüzyılın Anlaşması' denilen planını yakında açıklaması bekleniyor.

    GISELE'İN ELİ

    Brady'nin ise birlikte golf oynadığı ve 'iyi dostum diye söz ettiği Trump'ın 2016 başkanlık seçimi kampanyasını desteklediği ileri sürülmüş, top model eşi Gisele Bündchen bunu yalanlama gereği duymuştu.

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