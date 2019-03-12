Cheney-Pence atışması: 'Şahinler şahini' çıkardığı savaşları devam ettirmeyen Trump'a çattı

Cumhuriyetçilerin bir toplantısında Bush'un 'beyni' Cheney, Trump'ın dış politikasının 'izolasyonist' eğilimine saldırıp "Sonunun Ronald Reagan'dan ziyade Barack Obama'ya benzemesinden korkuyorum" iddiasında bulundu. Yanıtı Senatör Rand Paul ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'den aldı.

ABD Başkan Yardımcısı koltuğunun Bush yönetimindeki sahibi Dick Cheney ile şimdiki sahibi Mike Pence arasında söz düellosu çıktı.

Neo con yuvası American Enterprise'da 150 Cumhuriyetçi Partili önde gelenle düzenlenen toplantıda, Ortadoğu'nun istikrarsızlaştırılmasının başmimarlarından Cheney'nin 45. Başkan Donald Trump'ın yönetiminin dış politikasının 'izolasyonist' eğilimine saldırdı.

43. Başkan George W. Bush'un 'beyni' Cheney, "Tüm dünyada bağlı olduğumuz dostlarımız ve müttefiklerimizin bize güvenlerini kaybettikleri bir duruma sürükleniyoruz" dedi.

Güney Kore ile ortak tatbikatların durdurulmasını eleştiren Cheney, Kore Yarımadası'ndaki Amerikan askeri varlığının faturasını Almanya, Japonya ve Güney Kore'ye ödetme planını da 'New York eyaleti emlak piyasası tipi bir anlaşma' diye niteledi. Trump'ın NATO'nun askeri harcamalarına katkıyı artırmaları için de baskı altına aldığı müttefiklerin bu hamleleri 'hesabı zorla başkasına ödetme girişimi' olarak gördüklerini söyledi.

Kendisinin başlattığı savaşların 44. Başkan Barack Obama tarafından devam ettirilmiş olmasına rağmen Cheney "Bu türden bir yaklaşımın sonunun Ronald Reagan'dan ziyade Barack Obama'ya benzeyen bir yönetim olmasından korkuyorum" görüşünü dile getirdi.

'Şahinler şahini', Venezüella'da darbe girişimi yürüten Trump yönetiminin bu operasyonun başına Reagan yönetiminin en 'kirli' isimlerinden Elliott Abrams'ı getirmesinden ve başkan yapmak istediği Juan Guaido'yu desteklemeyen Amerikan müttefiklerini yaptırımla tehdit etmesinden de tatmin olmuş gözükmedi.

Trump'ın önemli müttefikler bir kenara danışmanlarından bile görüş almadan tweet atarak karar açıklaması ve bunu yaparken istihbarat raporlarına bile bakmamış olmasını eleştiren Cheney, "Anlaşılan Trump istihbaratçılarla pek vakit geçirmiyor ya da onlarla pek görüş birliği içinde olmuyor" diye sitem etti. Trump'ın dış politikayı dolar-sent işlemlerine indirgediğinden yakındı.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Baba Bush: Suç oğlumun değil yardımcılarınındı

Kendisi ise olmayan kitle imha silahları ve Kaide bağlantısı gibi yalan istihbaratlarla Irak'ı işgal etmesiyle tarihe geçti.

Nitekim libertaryen çizgideki Senatör Rand Paul, Cheney'nin Irak işgali sayesinde uzun yıllar CEO'luğunu yaptığı Halliburton şirketinin savaşın bütün büyük ihalelerini alıp köşeyi döndüğünü, 'Mission Accomplished' sonrası ilkin 1 milyar dolarla başlayan ihalelerin 10 yıl içinde 40 milyar dolara çıktığını, bunun karşılığında verdiği hizmetin berbatlığının ise askerlerin hayatlarını tehlikeye attığını hatırlattı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de 'müttefiklerin verdikleri sözleri tutması ve taahhütleri yerine getirmesinin Trump yönetiminin haklı talebi olduğu' yanıtını verdi. Bu talebin Washington'ın kendi taahhütlerindne geri adım attığı anlamına gelmediğini söyledi.

Pence şöyle konuştu:

"Müttefiklerinizintüm uluslarımızın ortak savunması için daha fazla katkıda bulunmasını talep ederken aynı zamanda ister trans-Atlantik ittifakına isterse Hint-Pasifik'teki müttefiklerimize olsun bizim güçlü bağlılığımızı teyit etmenin mümkün olduğuna inanıyoruz."

Cheney'nin Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeye başka kimseye haber vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesinde karar verdiği haberlerine atıf yapmasına da Pence karşılık verdi:

"Karar bir gecede alınmadı, altı aydır tartışılıyordu."