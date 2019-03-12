Kayıt
20:01 12 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    YPG, DSG ile birlikte devriye gezen ABD güçleri

    Pentagon'dan DSG'ye 300 milyon dolarlık destek

    © REUTERS /
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 14

    Pentagon, Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) 300 milyon, IŞİD'le mücadele eden Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğinin sağlanması için 250 milyon olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.

    Beyaz fosfor bombaları
    © AFP 2018 / HAMZA AL-AJWEH
    'ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de yasaklı 'beyaz fosfor' kullandı'
    Pentagon, 2020 mali yılı için Kongre'den talep edilen bütçesinin detaylarını açıkladı.

    ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kongre'den Pentagon için 718,3 milyar dolar bütçe talebinde bulunduğu kaydedildi.

    Bütçe belgelerinde, Pentagon için talep edilen 718,3 milyar doların 544,5 milyar doları taban bütçe, 173,8 milyar doları ise savaş fonu olarak bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar için ayrıldığı belirtildi.

    Savaş fonunda, Trump'ın Meksika sınırına örülmesini planladığı duvarın da dahil olduğu acil durumlar için ise 9,2 milyar dolar ayrıldı.

    DSG'YE 300 MİLYON DOLARLIK DESTEK

    IŞİD ile mücadele kapsamında Irak ve Suriye'deki eğit-donat programı için geçen yıl 1 milyar 400 milyon dolar ayıran ABD yönetimi, bu yıl bu miktarı 1 milyar 45 milyon dolara düşürdü.

    Söz konusu fonun 745 milyon doları Irak ordusu için, 300 milyon doları ise Suriye'de eğit-donat programı için ayrıldı.

    Bütçede, Suriye'ye sınır ülkelerin sınır güvenliğine destek için ise 250 milyon dolar aktarılacak.

    Böylece Pentagon, Suriye'de IŞİD karşıtı mücadele kapsamında ağırlıklı olarak DSG'nin kontrolündeki bölgelerin korunması için 550 milyon dolar ayırmış oldu.

    Joseph Votel
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Votel: Suriye’den belirli bir tarihte çekilmemiz yönünde bir baskı yok
    Pentagon, geçen yıl da Suriye'de eğit donat ve sınır güvenliği için 550 milyon dolar ayırmıştı.

    IŞİD ile mücadelenin bittiğini ve Suriye'den çekilmeyi gündeme getiren ABD yönetiminin, Suriye'ye ayırdığı fonda kesintiye gitmemesi dikkati çekti.

    Bütçe belgelerinde, bu fonla ilgili şu ifadelere yer verildi:

    "Talep edilen 1 milyar 45 milyon dolara Irak Güvenlik Güçlerine destek için 745 milyon dolar ve taramadan geçirilmiş Suriye muhalefeti için 300 milyon dolar dahildir. 2020 mali yılı bütçesinin IŞİD ile mücadelede eğit-donat fonundan 250 milyon dolar ise Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı operasyon, bakım ve IŞİD ile mücadele eden ortak ülkelerin sınır güvenliğine destek vermek üzere kullanılmak üzere ayrılmıştır."

    ABD Suriye'de ağırlıklı olarak DSG'ye destek verirken, Suriye'nin güneydoğusundaki El Tanif bölgesinde ise Musavir et-Tavra adlı küçük bir gruba askeri destek sağlıyor.

    Söz konusu fonun alt kalemlerine ilişkin detaylı rapor henüz basınla paylaşılmadı.

    Donald Trump
    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
    Trump'tan Kongre'nin Suriye mektubuna 'Yüzde yüz katılıyorum' notu
    KOALİSYON GÜÇLERİNE DESTEK FONU

    Bütçe belgelerinde dikkati çeken bir diğer detay ise savaş fonu kapsamında "koalisyon kuvvetlerine destek" fonu oldu.

    600 milyon dolar ayrılan bu fona ilişkin bütçede, "ABD operasyonlarına katılmak isteyen ancak finansal araçlardan yoksun koalisyon kuvvetleri, dost kuvvetler ve kilit dış ortaklar için ayrılan destek miktarlarını içeriyor." ifadesine yer verildi.

    Bu miktarın 450 milyon doları koalisyon operasyonlarına destek, 150 milyon doları ise lojistik ve ikmal desteği olduğu belirtildi.

    RUSYA'YA KARŞI AVRUPA DESTEK FONUNDAN KESİNTİ

    Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Rusya'ya karşı caydırıcılık sağlamak üzere Avrupa ülkelerine "Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi" kapsamında verilen destek ise geçen yıl 6,5 milyar dolar iken 2020 mali yılı için bu miktar 5,9 milyar dolara düşürüldü.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yunanistan'da geleneksel un savaşı
    Yunanistan’da 200 yıllık gelenek: Un savaşı
    Karikatür
    ABD yönetiminden Venezüella’da ‘demokratik siyasi geçiş’ için 500 milyon dolarlık bütçe talebi
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet