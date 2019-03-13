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06:51 13 Mart 2019
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    The freshly painted Hollywood sign

    Hollywood yıldızlarına 'çocuklarını seçkin üniversitelerde okutmak için' verdikleri rüşvetten dava

    © AFP 2018 / Robyn Beck
    ABD
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    ABD'de aralarında ünlü kişilerin de olduğu 50 kişi, çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerinde eğitim almalarını sağlamak için milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlandı.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Ariel Schalit
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    Amerikan basınında yer alan haberlere göre, federal savcılar, aralarında Hollywood yıldızları ve ünlü iş adamlarının da olduğu 50 kişiyi, çocuklarını, ülkenin seçkin üniversitelerine kabul edilmeleri için bir danışmanlık firmasına milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçladı.

    Boston eyaletindeki federal mahkeme kayıtlarına göre, 2011-2019 döneminde 50 kişi çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptı.

    Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketi, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladı.

    Yetkililer, danışmanlık şirketinin üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere de rüşvet vererek, öğrencilerin yerine başka kişileri soktu.

    Mahkeme kayıtlarında, okullara kabul alan öğrencilerin birçoğunun durumdan haberi olmadığı, rüşvetleri ailelerin verdiği belirtildi.

    Rüşvet skandalında adı geçen kişiler arasında Hollywood yıldızları Felicity Huffman ve Lori Laughlin de bulunuyor.

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    Etiketler:
    Rüşvet, Hollywood, Güney California Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Lori Laughlin, Felicity Huffman, ABD
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