Pelosi'nin azil sürecine karşı çıkması Trump'ı bahtiyar etti

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Pelosi, çok çektirdiği Trump'ın yüzünü ilk kez güldürdü. Pelosi'nin "Azilden yana değilim" tavrını Trump 'çok şükranla' karşıladı. Azil tehdidi hayata geçerse ilk basamağı Temsilciler Meclisi olmak durumunda.

Demokrat Parti'nin çeşitli düzeylerinden yükselen Donald Trump'ın 'gayrimeşru Başkan olduğu', 'azledilmesi için yasal temelin oluştuğu' seslerine Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin "O buna değmez" karşılığını vermesi, tartışmanın konusunu memnun etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Duvarı projesini bugüne dek engelleyen ve federal hükümeti kapatma hamlesini geri püskürten Demokrat Partili Pelosi için "Azle karşı yaptığı açıklamayı çok takdir ediyorum" diye tweet attı.

'YANLIŞ HİÇBİR ŞEY YAPMADIM'

"Ama herkes şu ufak olguyu hatırlamalı ki, ben yanlış hiçbir şey yapmadım, ekonomi ve işsizlik en iyi düzeylerde, ordu ve gazilerin durumu şahane ve daha pek çok başarı var" diye devam eden Trump, "Pek çoklarına göre tarihteki en başarılı ilk iki yıla sahip Başkan'ı hele de yanlış hiçbir şey yapmamışken nasıl azledersiniz? Azil 'ağır suçlar ve kabahatlar' içindir" diye çıkıştı.

I greatly appreciate Nancy Pelosi’s statement against impeachment, but everyone must remember the minor fact that I never did anything wrong, the Economy and Unemployment are the best ever, Military and Vets are great — and many other successes! How do you impeach…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Mart 2019

© AFP 2018 / Doug Mills Pelosi’den Trump’a: Olağanüstü hal ilanı kanunsuz bir eylem

Bugüne dek Trump'ın bileğini bükebilmiş tek siyasi hasmı olan Pelosi, pazartesi Washington Post'ta yayımlanan röportajda, "İşte size haber, ben azilden yana değilim" diye konuştu.

Tecrübeli siyasetçi "Azil ülkeyi o kadar bölücü ki, çok mecbur kalmadıkça, çok karşı konulmaz olmadıkça ve her iki parti tarafından talep edilmedikçe, bence o yola girmemeliyiz, çünkü ülkeyi böler. Ve o (Trump) da buna değmez" değerlendirmesini yaptı. Ancak Trump'ın Başkanlık yapmaya meraka şayan şekilde uygun olmadığını da sözlerine ekledi.

© AFP 2018 / Doug Mills Pelosi: Trump'ı aşağılamak için değil, takdir etmek için alkışladım

Geçen ay da Trump'ın 2. Birliğin Durumu konuşmasını 'uzlaşı' mesajıyla noktalamasını Pelosi'nin alkışlama biçimi sosyal medyada 's..tir git' alkışı olarak yorumlanmıştı. Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Başkanı şunları söylemişti:

"Hayır, davranışım sarkastik değildi. Bakın ben neyi alkışlıyordum, çok memnuniyetle karşılanan bir mesaj verdiğini onun bilmesini istiyordum."

Trump'a karşı olası azil sürecinin başlangıç yeri Temsilciler Meclisi olacağından, Pelosi'nin tavrı kilit önemde.