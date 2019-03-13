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19:09 13 Mart 2019
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    Donald Trump

    Pelosi'nin azil sürecine karşı çıkması Trump'ı bahtiyar etti

    © REUTERS /
    ABD
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    Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Pelosi, çok çektirdiği Trump'ın yüzünü ilk kez güldürdü. Pelosi'nin "Azilden yana değilim" tavrını Trump 'çok şükranla' karşıladı. Azil tehdidi hayata geçerse ilk basamağı Temsilciler Meclisi olmak durumunda.

    Demokrat Parti'nin çeşitli düzeylerinden yükselen Donald Trump'ın 'gayrimeşru Başkan olduğu', 'azledilmesi için yasal temelin oluştuğu' seslerine Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin "O buna değmez" karşılığını vermesi, tartışmanın konusunu memnun etti.

    Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi konusunda hükümetin kapalı kaldığı dönemde polemiğe girmekten geri durmadığı Demokrat Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin, 'intikam politikasının terk edilmesi' çağrısı yapan Trump'ı alkışladığı anlardan bir kare de kinaye olarak yorumlandı.
    © REUTERS / Doug Mills
    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın azline karşı çıktı: Buna değmez
    ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Duvarı projesini bugüne dek engelleyen ve federal hükümeti kapatma hamlesini geri püskürten Demokrat Partili Pelosi için "Azle karşı yaptığı açıklamayı çok takdir ediyorum" diye tweet attı.

    'YANLIŞ HİÇBİR ŞEY YAPMADIM'

    "Ama herkes şu ufak olguyu hatırlamalı ki, ben yanlış hiçbir şey yapmadım, ekonomi ve işsizlik en iyi düzeylerde, ordu ve gazilerin durumu şahane ve daha pek çok başarı var" diye devam eden Trump, "Pek çoklarına göre tarihteki en başarılı ilk iki yıla sahip Başkan'ı hele de yanlış hiçbir şey yapmamışken nasıl azledersiniz? Azil 'ağır suçlar ve kabahatlar' içindir" diye çıkıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump 'Birliğin Durumu' konuşmasını noktaladığında, arkasında duran Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin alkışı ve tebessümü
    © AFP 2018 / Doug Mills
    Pelosi’den Trump’a: Olağanüstü hal ilanı kanunsuz bir eylem
    PELOSİ'DEN KUTUPLAŞMA VE İKİYE BÖLÜNME UYARISI

    Bugüne dek Trump'ın bileğini bükebilmiş tek siyasi hasmı olan Pelosi, pazartesi Washington Post'ta yayımlanan röportajda, "İşte size haber, ben azilden yana değilim" diye konuştu.

    Tecrübeli siyasetçi "Azil ülkeyi o kadar bölücü ki, çok mecbur kalmadıkça, çok karşı konulmaz olmadıkça ve her iki parti tarafından talep edilmedikçe, bence o yola girmemeliyiz, çünkü ülkeyi böler. Ve o (Trump) da buna değmez" değerlendirmesini yaptı. Ancak Trump'ın Başkanlık yapmaya meraka şayan şekilde uygun olmadığını da sözlerine ekledi.

    ABD Başkanı Donald Trump 'Birliğin Durumu' konuşmasını noktaladığında, arkasında duran Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin alkışı ve tebessümü
    © AFP 2018 / Doug Mills
    Pelosi: Trump'ı aşağılamak için değil, takdir etmek için alkışladım
    ANAHTAR PELOSİ'DE

    Geçen ay da Trump'ın 2. Birliğin Durumu konuşmasını 'uzlaşı' mesajıyla noktalamasını Pelosi'nin alkışlama biçimi sosyal medyada 's..tir git' alkışı olarak yorumlanmıştı. Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Başkanı şunları söylemişti:

    "Hayır, davranışım sarkastik değildi. Bakın ben neyi alkışlıyordum, çok memnuniyetle karşılanan bir mesaj verdiğini onun bilmesini istiyordum."

    Trump'a karşı olası azil sürecinin başlangıç yeri Temsilciler Meclisi olacağından, Pelosi'nin tavrı kilit önemde.

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