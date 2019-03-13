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22:15 13 Mart 2019
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    US Army General Curtis M. Scaparrotti

    ABD Avrupa Komutanı 'ısrarcı': S-400 bulunduğu takdirde Türkiye'ye F-35 vermemeliyiz

    © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
    ABD
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    EUCOM Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu belirterek, "S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı vermemesi gerektiğini" söyledi.

    Patriot füze savunma sistemi
    © AFP 2018 / John Macdougall
    Pentagon, Patriot görüşmelerine yeniden başlamak için Ankara'ya S-400 şartı koştu
    ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kathryn Wheelbarger ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde soruları yanıtladı.

    'YAPTIRIMA MARUZ KALMAMASI İÇİN TÜRKİYE'Yİ S-400 ALIMINDAN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

    EUCOM'un Türkiye'nin sınır güvenliği ve PKK ile mücadelesine destek verdiğini söyleyen Scaparrotti, komutanlığın aynı zamanda Ankara'yı "Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası" (CAATSA) kapsamında yaptırıma maruz kalmaması için S-400 alımından vazgeçirmeye çalıştığını söyledi.

    Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin bir soruya yanıt veren Scaparrotti, "Türkiye'de S-400 bulunduğu takdirde onlara F-35 vermememiz gerektiğine inanıyorum. Bunu üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye her gün birlikte çalıştığımız önemli bir NATO ortağı" diye konuştu.

    'NİYETİMİZ, TÜRKİYE'NİN GELECEKTE DE ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ KALMASINI SAĞLAMAK'

    Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Erdoğan: S-400 konusunun ne NATO'yla ne F-35'lerle alakası yok
    Türk yetkilileri iyi tanıdığını belirten ABD'li komutan, "Niyetimiz onların gelecekte de önemli bir NATO müttefiki olarak kalmalarını sağlamaktır" dedi.

    Scaparrotti, bu açıklamaların benzerini geçen hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde de yapmıştı.

    'RUSYA'NIN SAVUNMA SİSTEMLERİNİ MODERNİZE ETMESİ KAYGI VERİCİ'

    Rusya'nın kendisini kaygılandıran faaliyetlerinin neler olduğuna ilişkin bir soruya da yanıt veren Scaparrotti, Rusya'nın silah ve savunma sistemlerini modernize etmesinin bölgedeki istikrara zarar verebileceğini ve bunun kendisi için en öncelikli kaygı olduğunu bildirdi.

    Scaparrotti, "Balkanlar konusunda endişeliyim. Geçen yıldan bu yana orada (Rusya tarafından yapılan) kötü niyetli etkinin arttığını görüyoruz" iddiasında bulundu.

    Etiketler:
    F-35, S-400, YPG, PKK, NATO, ABD Avrupa Komutanlığı (U.S European Command/US EUCOM), Curtis Scaparrotti, Rusya, Türkiye, ABD
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