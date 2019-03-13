Hawaii'de 5.5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Kilauea'nın 12 kilometre güneydoğusu olan 5.5 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.