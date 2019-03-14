ABD: Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon yapmasına gerek yok

Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) karışı olası operasyonunu görüştüğü haberlerinin ardından ABD'li bir yetkili konuya ilişkin Reuters'e açıklamalarda bulundu.
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İsminin açıklanmasını istemeyen yetkilisi, "ABD, Türkiye'le Suriye'nin kuzeydoğusunda olası bir operasyonu görüşmüyor" dedi.
"Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermek için Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenlik mekanizması veya ‘güvenli bölge' üzerine tekrar tekrar görüşmeler yaptık" diyen yetkili, "Güvenlik mekanizmasının detayları tartışılıyor ve geliştiriliyor, ancak ABD açısından mekanizma Türkiye'nin bir operasyon yapmasını gerektirmiyor" şekline konuştu.
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