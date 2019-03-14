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15:14 14 Mart 2019
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    Paul Manafort

    Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Manafort'a 43 ay daha hapis cezası

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort, "Rusya soruşturması" davasından 43 ay hapse çarptırıldı. Manafort böylelikle toplam 6 yıl 9 ay hüküm giymiş oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Paul Manafort
    © REUTERS / Rick Wilking
    Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Manafort'a 47 ay hapis cezası
    2016 yılındaki başkanlık seçimleri sürecinde Trump'ın seçim kampanya menajerliğini yapan Manafort, peş peşe aldığı hapis cezalarıyla yeniden ABD kamuoyunun gündemine geldi.

    Manafort, geçen hafta Virginia'da görülen davada aldığı 47 ay hapis cezasına ilaveten, bugün Washington'da görülen ayrı bir davada da 43 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Paul Manafort, başkent Washington'da Federal Mahkeme'de yaptığı açıklamada, "Yaptıklarımdan ve bizi bu noktaya getiren tüm faaliyetlerimden dolayı özür diliyorum" dedi.

    Rusya soruşturması bağlamında suçlanan Manafort, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile iş birliği yapmayı kabul ettikten sonra soruşturma ekibine yalan söylemekle itham ediliyordu.Savcılık Manafort'u Ukrayna'daki Rusya yanlısı eski hükümete danışmanlıktan kazandığı milyonlarca doları ABD hükümetinden gizlemekle suçlamıştı.

    Manafort'un, Ukrayna'da Viktor Yanukoviç hükümeti devrildikten sonra kredilerini güvenceye almak ve lüks yaşam tarzını sürdürmek için bankalara yalan söylediği belirtilmişti.

    16 AYRI SUÇTAN İŞLEM BAŞLATILDI

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Beyaz Saray Sözcüsü Sanders'a 'Rusya sorgulaması'
    Öte yandan, Washington'da aldığı cezadan kısa süre sonra Manafort aleyhinde, New York Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance tarafından 16 ayrı suçtan dolayı işlem başlatıldı.

    11 sayfalık iddianamede ağırlıklı olarak mortgage yolsuzluğuyla suçlanan Manafort'un bu davadan da ceza alması durumunda Trump'ın kendisini affetme olasılığından tamamen mahrum kalacağı belirtiliyor.

    Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından yürütülen soruşturmada, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

    Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

    Trump ise soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyor.

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    Etiketler:
    Paul Manafort, Donald Trump, ABD
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