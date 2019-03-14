Pentagon: Rusya ve Çin'le yürütülen rekabette avantajımızı yitirdik

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, günümüzde Savunma Bakanlığı (Pentagon) için en önemli sorunu, Rusya ve Çin ile yürütülen rekabette ABD'nin avantajını yitirmesi olarak niteledi.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis ABD’li General: Rusya ve Çin’in artan potansiyeli nedeniyle orduda reformlar yapılacak

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde Pentagon'un bütçesiyle ilgili görüşmelerde açıklama yapan Shanahan, "Rusya, stratejik ve stratejik olmayan nükleer silahları agresif şekilde geliştiriyor ve modernize ediyor. ABD de, Rusya ve Çin'le rekabeti kazanmak için modernizasyon çalışmaları yürütüyor" ifadelerini kullandı.

'RUSYA, ORDUSUNU AGRESİF ŞEKİLDE MODERNİZE EDİYOR'

Bu arada Shanhan, Rusya'nın silahlı kuvvetlerini 'agresif şekilde modernize ettiğini' öne sürdü.

ABD'li yetkili, "Yaşadığı ekonomik zorluklara ve ekonomisinin küçüklüğüne rağmen Rusya, süper güç statüsünü yeniden kazanmaya çalışıyor. Bu hedefe henüz ulaşamasa da Rusya, silahlı kuvvetlerini agresif şekilde modernize ederek zayıf stratejik kartını başarıyla oynuyor" dedi.

Shanahan, Moskova'nın askeri gücünü sınırları ötesinde artırdığını kaydederek, "Rusya, enerjiye olan bağımlılıklarını stratejik menfaati için kullanarak ve diğer ülkelerdeki egemen demokratik süreçleri zedeleyerek komşularını korkutuyor" iddiasında bulundu.