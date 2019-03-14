Pentagon: Rusya ve Çin'le yürütülen rekabette avantajımızı yitirdik

'RUSYA, ORDUSUNU AGRESİF ŞEKİLDE MODERNİZE EDİYOR'
Bu arada Shanhan, Rusya'nın silahlı kuvvetlerini 'agresif şekilde modernize ettiğini' öne sürdü.
ABD'li yetkili, "Yaşadığı ekonomik zorluklara ve ekonomisinin küçüklüğüne rağmen Rusya, süper güç statüsünü yeniden kazanmaya çalışıyor. Bu hedefe henüz ulaşamasa da Rusya, silahlı kuvvetlerini agresif şekilde modernize ederek zayıf stratejik kartını başarıyla oynuyor" dedi.
Shanahan, Moskova'nın askeri gücünü sınırları ötesinde artırdığını kaydederek, "Rusya, enerjiye olan bağımlılıklarını stratejik menfaati için kullanarak ve diğer ülkelerdeki egemen demokratik süreçleri zedeleyerek komşularını korkutuyor" iddiasında bulundu.
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