ABD’den Beyaz Miğferler’e 5 milyon dolarlık destek

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "ABD, Beyaz Miğferler'in yürüttüğü hayat kurtarma operasyonlarının devamı ve IIIM finansmanı için 5 milyon dolar ayırma niyetinde" dendi.
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Açıklamada, ABD'nin "Beyaz Miğferlerin çalışmalarına kararlı bir şekilde destek verdiği" ve örgüt çalışanlarının "dünyanın en tehlikeli işini" yaptığı kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı istihbaratlarının, Beyaz Miğferler'in "tamamen insani olan faaliyeti" ile ilgili efsaneyi çürütme yönünde çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Bakanlık, ABD'nin Suriye'deki varlığını korumak için kimyasal provokasyona başvurabileceğini belirtti.
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