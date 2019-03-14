Huawei'nin avukatlarından ABD'nin 'İran'a yaptırımları delme' suçlamasına ret

ABD basınında yer alan haberlere göre, Huawei hakkında çeşitli suçlamalardan açılan davanın duruşması New York'taki federal mahkemede görüldü.

Mahkemede, Huawei'nin avukatları şirketin ABD'nin İran'a yaptırımlarını deldiğine ilişkin suçlamaları reddetti.

Ayrıca avukatlar, Çinli teknoloji şirketi hakkındaki "İran yaptırımları ile ilgili soruşturmada adaleti engelleme" suçlamasını da kabul etmedi.

Mahkemede, hakkında İran ile ilgili benzer suçlamalar bulunan Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou hakkında açıklama yapılmadı.

Bir sonraki duruşma 4 Nisan'da görülecek.