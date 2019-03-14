Perry, Rusya'dan AB ve Türkiye'ye gaz boru hatlarında ‘zararlı etki’ gördü

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Kuzey Akımı-2 ve Türk Akımı gaz boru hatlarını Rusya’nın ‘zararlı etkilerinin’ araçları’ olarak nitelendirdi.

© AP Photo / Dmitriy Lovetskiy ABD, Avrupa’dan Kuzey Akımı-2'ye karşı eyleme geçmesini istedi

CERAWeeK konferansında konuşan Perry, Rusya'yı enerji tedarikinde politik oyunlar çevirmek, dezenformasyon ve siber saldırılar yapmakla suçladı. Perry, "Rusya sıklıkla AB ve ABD'ye karşı zararlı taktikler uygulayarak birliğimize zarar veriyor" dedi.

Perry, "Rusya'nın eylemleriyle, Avrupa enerji piyasası üzerindeki etkisini politik hedeflerle güçlendirmek için uzun vadeli stratejisini sürdürdüğüne inanıyoruz. Rusya, zararlı etkiyi yaymak, dezenformasyon ve politik erozyon da dahil altyapı projeleri yoluyla nüfuz kazanmak için hibrit araçlar kullanıyor. Kuzey Akımı-2 ve Türk Akımı da bu taktiğe hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin, Kuzey Akımı-2'ye şiddetle karşı çıktığını belirten Perry konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Rusya tek tedarikçidir (boru hattının) ve tek bir enerji kaynağından tüm güzergaha hakim olmaya çalıyor. Bunun sebebi ekonomiden çok bölgeyi hakimiyeti altına almayla ilgilidir."

Perry'e göre, bu sadece Avrupa enerji güvenliğini baltalamakla kalmıyor, aynı zamanda Moskova'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz geçişinin sona erdiğini açıkça ilan etmesine, Kiev'i yıllık 2 milyar dolardan mahrum bırakmasına ve Ukrayna'nın Batı'yla bağlarını kesmesine imkan veriyor.

Mevcut sözleşmeye göre, Ukrayna üzerinden Rus doğal gaz geçişi bu yılın sonunda sona eriyor. Rusya, Ukrayna ve Avrupa Komisyonu, 2019'dan sonra doğal gaz geçişi üzerine üçlü müzakereler yürütüyor.

Perry, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:"Rus gazı elbette, Avrupa enerji dengesinin bir parçası olabilir ve kalmalıdır, ancak amacımız, Avrupa'nın tek bir tedarikçinin bağımlılığından kurtulma ve bu tedarikçinin bunu politik avantajlar sağlamak için baskı aracı olarak kullanmasını en aza indirgeme çabalarını desteklemektir."