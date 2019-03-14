ABD'den 'müzakere hazırlıkları': Kuzey Kore’yle savaşın tatbikatını yaptılar

Dunford, "Geçen yıl, Kore Hazırlık Değerlendirmesi adını verdiğimiz tatbikat gerçekleştirdik. Askeri harekatlar için gerekli detaylı lojistik planlamayı dahil etmek için Kore savaşının ilk 60 gününün imitasyonunu yaptık" diye açıkladı.
© AFP 2018 / Saul Loeb
Askerlerin tatbikat sırasında birçok şey öğrendiğini dile getiren Dunford, tatbikatın ayrıntılarını vermedi.
Dunford ayrıca ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarının askıya alınmasının her iki ülkenin savaş yeteneğine etki etmediğini de sözlerine ekledi.
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