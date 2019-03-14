ABD'den 'müzakere hazırlıkları': Kuzey Kore’yle savaşın tatbikatını yaptılar

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, geçen yıl Kuzey Kore ile savaşın imitasyonu olan bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.

© AFP 2018 / Saul Loeb 'Good Morning Vietnam': Kuzey Kore lideri Kim- ABD Başkanı Trump zirvesinde ilk gün

Dunford, "Geçen yıl, Kore Hazırlık Değerlendirmesi adını verdiğimiz tatbikat gerçekleştirdik. Askeri harekatlar için gerekli detaylı lojistik planlamayı dahil etmek için Kore savaşının ilk 60 gününün imitasyonunu yaptık" diye açıkladı.

Askerlerin tatbikat sırasında birçok şey öğrendiğini dile getiren Dunford, tatbikatın ayrıntılarını vermedi.

Dunford ayrıca ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarının askıya alınmasının her iki ülkenin savaş yeteneğine etki etmediğini de sözlerine ekledi.