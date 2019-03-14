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00:41 15 Mart 2019
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    ABD Senatosu

    Trump'ın 'ulusal acil durum' kararının iptalini öngören tasarı Senato'da onaylandı

    © AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs
    ABD
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    ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği 'ulusal acil durumun' iptalini öngören tasarıyı onayladı.

    ABD Temsilciler Meclisi sözcülüğüne seçilen Nancy Pelosi'nin ilk konuşması
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD Kongresinde Trump'ın 'ulusal acil durum' kararına karşı oylama
    Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamada 59 senatör tasarının lehinde oy kullanırken 41 senatör ise "Hayır" oyu verdi. 100 sandalyeli Senato'da 45 Demokrat'ın yanı sıra 2 bağımsız, 12 Cumhuriyetçi senatör tasarıya destek verdi.

    Geçen haftalarda da Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada 245 vekil tasarı lehinde oy kullanırken 182 vekil ise "Hayır" oyu vermişti.

    Tasarıda, Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" geçersiz kılınması ve Trump'ın ABD-Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için ayrılan bütçeden daha fazlasının tahsis edilmemesi öngörülüyor.

    Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren duvar örülmesini istemesi, Kongre'deki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti, 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde 35 günlüğüne kapanmıştı. Trump, Kongre'nin sınır güvenliği konusunda adil uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı. 15 Şubat'ta federal hükümet yeniden açılmış ancak istediği fonu alamayan Trump, duvarın finansmanını mümkün kılabilmek amacıyla güney sınırındaki şiddet olaylarını gerekçe göstererek 'ulusal acil durum' ilan etmişti.

    Diğer taraftan, İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar ile Oval Ofis'te görüşmesi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, ABD-Meksika sınırının güvenliği konusunda aldığı "ulusal acil durum" kararının iptalini öngören Kongre tasarısını masasına geldiği zaman veto etmek zorunda kalacağını söylemişti. Trump, "Sınır güvenliği konusunda aldığım karar uzmanlar tarafından yasal ve meşru görülüyor. Önüme (bunun aksi yönde) bir yasal adım gelirse muhtemelen veto etmek zorunda kalacağım" ifadelerini kullanmıştı.

    Trump'ın 'ulusal acil durum' kararının iptal edilmesini öngören Kongre yasa tasarısının bugün veya yarın Beyaz Saray'a gönderilmesi bekleniyor. Tasarının, Trump'ın veto yetkisinden muaf olması için Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin en az üçte ikisinin oyunu alması gerekiyordu.

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    Etiketler:
    ulusal acil durum, ABD Senatosu, Donald Trump, ABD
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