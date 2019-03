Sarraf davasının gizli belgeleriyle ilgili yeni gelişme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında, muhtelif zamanlarda dosyada yer alan yaklaşık 30 kadar gizlilik kaydı olan belgelerin kamuoyuna açıklanması talebi reddedildi. Hakim Richard Berman, gizlilik kararının kaldırılmasını talep eden üç ayrı başvuru dilekçesini reddetti.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, New York Times muhabiri Benjamin Weisman ve Hürriyet Gazetesi New York Temsilcisi Razi Canikligil'in gizlilik kaydı bulunan belgelerin açıklanmasıyla ilgili yaptığı başvurular, hakim Richard Berman tarafından kabul edilmedi. Berman, kararına gerekçe olarak 'kamu yararının olmaması' gösterildi.

Sarraf davasına en son geçen şubat ayının 27'sinde dört ayrı yeni dosya gizlilik kaydıyla eklenmişti.

VOA Türkçe servisine konuşan Razi Canikligil, geçen eylül ayında Sarraf'ı eşi Ebru Gündeş ile birlikte bir otelde gördüğünü ve fotoğrafladığını belirterek, "Hakim Berman'a iki ayrı dilekçe yazdım. İlkinde gizlilik kararının kalkmasının kamu yararına olduğunu belirttim. İkinci dilekçede ise ilk dilekçedeki talebimin gerekçesini detaylarıyla anlattım. Tutuklu olduğu belirtilen Sarraf'ı, eşi Ebru Gündeş'le birlikte bir otelde yanlarında hiç bir federal güvenlik olmadan gördüğümü, fotoğrafladığımı ve konuyu haberleştirdiğimi belirterek, dava dosyasındaki gizlilik kararı olan dosyaların açıklanmasında kamu yararı olduğunu belirterek gizlilik kararının kaldırılmasını talep ettim. Verdiğim dilekçeden aylar sonra bugün dava dosyasına giren hakim kararına göre talebim kabul edilmedi" diye konuştu.