Dunford: Önleyici nükleer saldırı düzenleme politikasından vazgeçmemeliyiz

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge ABD nükleer başlık üretmeye başladı: Trident füzelerinde kullanılacak

ABD Senatosu'ndaki görüşmeler sırasında konuşan Dunford, önleyici nükleer saldırılardan vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek bunun düşman ülkelerin ABD'ye saldırma kararı alma sürecini daha zor hale getirdiğini ifade etti.

Dunford, "Gelecekte ABD Başkanı'nın bu seçenekten mahrum kalmamasını isteyeceğimiz bir dizi durumu şu anda tahayyül edebiliyorum ve bunu kapalı oturumda sizlerle tartışabilirim" dedi.

Ocak sonunda ABD Kongresi'ne, başkanın önleyici nükleer saldırı düzenleme hakkının kısıtlanmasına dönük iki öneri sunulmuştu. Daha önce de bu tür öneriler senatörlerin önüne gelmiş ancak kabul edilmemişti.