ABD'nin Caracas Büyükelçiliği'ndeki bayrağı kaldırıldı

Washington ile Venezüella lideri Nicolas Maduro arasındaki gerginliğin ardından Venezüella'daki son diplomatlarda dün ülkeden ayrıldı.
Dün sabah saatlerinde Caracas Büyükelçiliği'nden ayrılan konvoy görüldü. Binadaki ABD bayrağı da kaldırıldı.
The withdrawal of the American flag from the U.S embassy in Caracas as the remaining diplomatic staff prepare to leave#Venezuela pic.twitter.com/sLzBIruU61— CNW (@ConflictsW) March 14, 2019
Venezüella ve ABD dışişleri bakanlıkları da diplomatların ayrıldığını doğruladı.
Washington, büyükelçilik çalışanlarının büyük bölümünü 24 Ocak'ta çağırmıştı.
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