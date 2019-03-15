Pompeo: Kuzey Kore ile görüşmeleri sürdürmeyi umuyoruz

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son-hui de, bugün yaptığı açıklamada ülkesinin ABD ile görüşmeleri askıya almayı düşündüğünü ve Washington'un imtiyazlar konusunda adım atmadığı sürece füze ve nükleer test yasağı konusunu yeniden değerlendireceklerini belirtti.
Choe ayrıca, başarısızlıkla sonuçlanan Hanoi zirvesi için de ABD'yi suçladı ve ABD'nin 'ganster-vari tavrının' durumu tehlikeye soktuğunu söyledi.
Choe'nun bu ifadeleri hatırlatılan Pompeo ise, Kuzey Kore'nin ABD'yi 'gangsterlikle' ilk defa suçlamadığını belirtti ve Hanoi zirvesinin Kuzey Kore'nin tekliflerinin ABD'nin kabul edebileceği düzeyde olmadığı için başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.
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