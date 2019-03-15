Pompeo: Kuzey Kore ile görüşmeleri sürdürmeyi umuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile bölgenin nükleer silahlardan arındırılması konusunda yapılan görüşmelerin sürmesi konusunda umutlu olduklarını açıkladı. Pompeo, "Yönetimin isteği bu konuda konuşmaya devam edilmesi yönünde" ifadelerini kullandı.

© AP Photo / Susan Walsh Pompeo: Kuzey Kore ile görüşmeler devam edecek

Washington'da düzenlenen basın konferansında konuşan Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un nükleer ve füze testine devam etmeme konusundaki taahhüdünü koruyacağına ilişkin beklentilerini koruduklarını açıkladı. "Görüşme ve pazarlıklara devam etme konusunda umutluyuz" diyen Pompeo, "Yönetimin isteği de bu konuda konuşmaya devam etmemiz yönünde" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son-hui de, bugün yaptığı açıklamada ülkesinin ABD ile görüşmeleri askıya almayı düşündüğünü ve Washington'un imtiyazlar konusunda adım atmadığı sürece füze ve nükleer test yasağı konusunu yeniden değerlendireceklerini belirtti.

Choe ayrıca, başarısızlıkla sonuçlanan Hanoi zirvesi için de ABD'yi suçladı ve ABD'nin 'ganster-vari tavrının' durumu tehlikeye soktuğunu söyledi.

Choe'nun bu ifadeleri hatırlatılan Pompeo ise, Kuzey Kore'nin ABD'yi 'gangsterlikle' ilk defa suçlamadığını belirtti ve Hanoi zirvesinin Kuzey Kore'nin tekliflerinin ABD'nin kabul edebileceği düzeyde olmadığı için başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.