Trump'tan NATO'ya yeni komutan ataması

ABD Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada, Wolters'ın Orgeneral rütbesine terfi ettirildiğini ve Trump'ın kendisini EUCOM Komutanlığı görevine atayacağını ifade etti.

Shanahan, açıklamasında, "NATO da Orgeneral Walters'ın Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı olması konusunda mutabık kaldı" ifadesine yer verdi.

Orgeneral Wolters, Senatodan onay aldıktan sonra mevcut EUCOM Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti'nin yerine atanmış olacak.

Wolters, halihazırda ABD'nin Avrupa Hava Kuvvetleri, Müttefik Hava Komutanlığı ile NATO Müşterek Hava Gücü Yetkinlik Merkezi Direktörlüğü görevlerini yürütüyor.

NEW: #NATO announces nomination of 🇺🇸 @usairforce Gen. Tod D. Wolters as the next Supreme Allied Commander Europe. Pending national confirmation processes, he will succeed Gen. Curtis M. Scaparrotti.



Read more: https://t.co/jcaqm0ygkm pic.twitter.com/xDjSLYEcpF — Oana Lungescu (@NATOpress) March 15, 2019

​